Il look di Ezra Miller in Sardegna: torna sul red carpet con la gonna e l'anguria tra i capelli Ezra Miller è tornato sul red carpet dopo 3 anni di pausa dai riflettori, lo ha fatto al Filming Italy Sardegna, in occasione del quale ha sorpreso tutti con un look davvero sopra le righe: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che Ezra Miller non appariva in pubblico ma, in occasione del Filming Italy Sardegna che si è tenuto nel weekend a Santa Margherita di Pula, è tornato a mostrarsi di fronte i riflettori. Famoso per aver interpretato il ruolo di Barry Allen/Flash nei film del DC Extended Universe, l'attore statunitense ha vissuto un periodo di crisi che l'ha costretto a rimanere lontano dalle scene per 3 anni. Ora, dopo aver capito di avere problemi di salute mentale ed essersi sottoposto a un trattamento di cure, è pronto per riprendere in mano la sua vita e la sua carriera. Come farlo se non con un look appariscente e d'impatto? Ecco cosa ha indossato in Sardegna.

Il look d'ispirazione femminile di Ezra Miller

Ezra Miller è stato tra gli ospiti del weekend del Filming Italy Sardegna, sul cui palco ha rilasciato una lunga intervista su tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni, dalle accuse di furto all'arresto per ubriachezza molesta. Al di là della difficile storia raccontata, ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto il suo look. Fin dagli esordi ha sempre puntato su uno stile tutt'altro che convenzionale, distinguendosi per originalità ed esuberanza, e anche per il gran ritorno in Sardegna non ha potuto fare a meno di farlo. Sul red carpet ha indossato un lungo abito femminile, un modello a righe bianche e blu con un profondo scollo a V incrociato, le maniche corte dal taglio asimmetrico e un fiocco sulla schiena che ha messo in risalto il punto vita.

Ezra Miller con l’abito a righe

Ezra Miller e il significato simbolico dell'anguria

Per completare il tutto Ezra Miller ha scelto un paio di stivali borchiati col tacco basso e la punta quadrata, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ma con un ciuffo sulla fronte tenuto su da una molletta a forma di anguria. L'accessorio a forma di frutta ha contraddistinto tutti i suoi outfit sardi, visto che nei giorni precedenti l'aveva prima agganciato alla giacca e poi alla collana. Il suo significato simbolico? Che si tratti di una provocazione o di un piccolo dettaglio originale per sdrammatizzare su tutto ciò che gli è accaduto, l'unica cosa certa è che Ezra Miller ha saputo farsi notare, riuscendo a riconquistare il pubblico dopo il momento difficile.

Ezra Miller con l’anguria tra i capelli