video suggerito

Cecilia Capriotti, il primo look per il matrimonio: la sposa veste champagne, sposo e invitati sono in bianco Manca ormai poco al matrimonio di Cecilia Capriotti, la futura sposa ha rivelato il primo look scelto per il matrimonio, non si tratta di un abito bianco ma di un vestito color champagne sfoggiato al pre wedding party. Ecco chi ha firmato l’outfit della sposa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi Cecilia Capriotti e il compagno Gianluca Mobilia diranno sì dinanzi a tutti gli amici e ai familiari volati a Panarea per partecipare al matrimonio organizzato in alle isole Eolie. La sposa aveva già anticipato chi l'avrebbe vestita per l'occasione: a firmare l'abito da sposa sarà la stilista Elisabetta Polignano, bridal designer italiana celebre per le sue collezioni dedicate alla sposa. Ora la futura sposa rivela sui social il primo look scelto per il matrimonio, si tratta un lungo abito vedo non vedo color champagne, firmato anche questo dalla stilista e amica della showgirl. Capriotti e il compagna sono sull'isola di Panarea già da un paio di giorni e con alcuni amici hanno dato il via ai festeggiamenti, prima con una cena nel sushi bar Bridge e poi con un white party tenutosi sulla terrazza dell'Hotel Lisca Bianca.

L'abito per il pre-wedding party di Cecilia Capriotti

Tra musica dal vivo e fuochi d'artificio, ieri sera gli sposi hanno celebrato la loro unione scatenandosi con gli invitati Vip, tra cui ci sono Raffaella Zardo, Claudia Galanti e Matilde Brandi. Per l'evento che precede il matrimonio vero e proprio, il quale verrà celebrato sabato 5 luglio, agli invitati è stato chiesto di rispettare un dress code in total white. In barba dunque alle tradizioni, Capriotti sceglie il bianco per gli invitati, mentre lei indossa un vestito color champagne, per spiccare nel bel mezzo di una serie di look con abiti candidi.

Anche lo sposo per il pre wedding party ha indossati capi bianchi in lino, mentre la futura sposa ha optato per un lungo abito nude firmato Elisabetta Polignano. Il vestito con profonda scollatura e spalline sottili, è caratterizzato da una trama a rete in lurex luccicante che lascia le gambe nude e rivela un body nude sul corpetto.

La showgirl ha completato il suo primo look da sposa con orecchini in oro a cerchio, mentre al polso spunta un grosso bracciale in oro. Per l'hairstyle sceglie infine un acconciatura wet, con capelli tirati indietro e chioma a effetto bagnato. Durante la serata, dinanzi agli invitati, il futuro marito di Capriotti le ha regalato un prezioso anello, gioiello che probabilmente la sposa indosserà per salire all'altare.