Dove si sposano Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia: la location del matrimonio Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposano questo weekend, coronando il loro sogno d'amore dopo oltre 10 anni insieme. Qual è la location scelta per il grande giorno?

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend che è appena cominciato sarà molto speciale per Cecilia Capriotti: sabato 5 luglio sposerà Gianluca Mobilia, coronando così il suo sogno d'amore dopo 11 anni insieme e la nascita della figlia Marie Isabelle (venuta al mondo nel 2016). Per il gran giorno i due si stanno preparando da tempo e ora è finalmente arrivato il loro momento. Naturalmente non mancheranno gli ospiti famosi, da Sara Ricci a Matilde Brandi, fino ad arrivare ad Alessandra Grillo. Qual è la location scelta per il fatidico sì? Un'isola siciliana a cui i futuri coniugi sono molto legati: ecco tutti i dettagli.

Perché Cecilia Capriotti ha scelto Panarea per il matrimonio

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposeranno a Panarea, nelle isole Eolie, una location scelta in modo tutt'altro che casuale. La futura sposa ha infatti raccontato di aver conosciuto proprio lì l'uomo della sua vita: 11 anni fa era in vacanza con la mamma e la sorella quando lo vide al bar del porto, provando un immediato colpo di fulmine.

Panarea

Il resto è storia, i due da allora non si sono più lasciati e, dopo essere diventati genitori di Maria Isabelle, ora sono pronti per compiere il grande passo. Il ricevimento comincerà in chiesa con il tradizionale rito religioso, poi i festeggiamenti continueranno fino a notte fonda.

Il matrimonio di Cecilia Capriotti

Le location dei wedding party del weekend

I party a tema wedding organizzati da Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia andranno avanti per tutto il weekend, così da celebrare in gran stile la loro unione.

Bridge Sushi Bar Panarea

Ieri, ad esempio, si è tenuta una festa pre-wedding a lume di candela al Bridge Sushi Bar Panarea, un locale a picco sul mare in pieno stile vacanziero, con mura e tavoli bianchi circondati da fiori e vegetazione verdeggiante.

Cecilia Capriotti al Raya di Panarea

Gli sposi alloggiano al Raya, hotel&resort famoso per la sua terrazza sul tetto, ma al momento non si sa ancora se l'hanno scelto anche per il ricevimento di nozze vero e proprio. Nel kit di benvenuto per gli ospiti viene fatto riferimento a Don Tano, un ristorante pizzeria che offre una "Sicily experience" a 360 gradi.