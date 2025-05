video suggerito

Chi è Gianluca Mobilia, imprenditore e futuro marito di Cecilia Capriotti Gianluca Mobilia è il futuro marito di Cecilia Capriotti. Originario della Sicilia, è un imprenditore a capo di un’agenzia di marketing e comunicazione. La storia d’amore con il volto televisivo è nata nel 2014: nel 2016 è nata la loro figlia, Maria Isabelle. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluca Mobilia è il futuro marito di Cecilia Capriotti. Imprenditore siciliano, è titolare di un'agenzia di comunicazione e marketing. La storia d'amore con il volto televisivo è nata nel 2014, durante una vacanza a Panarea, isola siciliana scelta per festeggiare le loro nozze. Nel 2016 sono diventati genitori di Maria Isabelle: fu la bambina a convincere Mobilia a sposare la Capriotti, come lui stesso ha raccontato in un'intervista. La coppia di neo sposi recentemente si è resa protagonista di un siparietto social diventato virale: l'imprenditore ha scherzato sul look della Capriotti sottolineando la sua scollatura. "Sei uscita in costume, meglio che non commento", le parole di Mobilia che hanno fatto chiacchierare.

Chi è Gianluca Mobilia, imprenditore e presidente dell’agenzia My Events

Gianluca Mobilia, nato in Sicilia, è un imprenditore a capo dell'agenzia di marketing e comunicazione My Events. Organizza eventi e per questo motivo è anche lui spesso sotto le luci dei riflettori. La sua età è sconosciuta, ma stando ai racconti sulla loro conoscenza, dovrebbe avere 50 anni circa. Seguito su Instagram da oltre 7mila followers, condivide numerosi post che lo ritraggono accanto alla futura moglie, Cecilia Capriotti, e la loro figlia Maria Isabelle.

La storia d’amore con Cecilia Capriotti e la nascita della figlia

La storia d'amore è nata nel 2014 a Panarea. Tra loro, al primo incontro, ci fu un colpo di fulmine. "Nonostante avessi già 39 anni allora non avevo mai convissuto. Poi, invece, ho notato questo suo desiderio di un rapporto che doveva essere serio, chiaro. Lei stava a Roma, io a Milano, alla fine le ho detto: "Vieni a casa mia e proviamo a stare insieme". Ci eravamo conosciuti ad agosto, a ottobre eravamo sotto lo stesso tetto", ha raccontato lui in un'intervista di coppia per il settimanale Chi. Nel 2016 è nata la loro figlia, Maria Isabelle, tanto desiderata e grazie a lei si celebreranno le nozze.

Gianluca Mobilia e Cecilia Capriotti

La proposta di matrimonio e le celebrazioni il 5 luglio

La proposta di matrimonio è arrivata grazie alla figlia Maria Isabelle che chiese al papà perché non avesse ancora sposato la sua mamma. Cecilia Capriotti raccontò: "Non ci credevo, è successo durante il lancio del bouquet del matrimonio di amici. Pensavo fosse uno scherzo". La coppia si sposerà il 5 luglio a Panarea, isola siciliana che ha segnato il loro incontro. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il volto televisivo ha raccontato: "Ci saranno tantissimi invitati, abbiamo tanti amici. Lui organizza eventi, conosce tante persone. Saremo intorno ai 300. La nostra sarà una festa, un weekend che vogliamo regalare a tutti i nostri amici".