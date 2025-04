Cecilia Capriotti: “Gianluca Mobilia non voleva sposarmi, è stata nostra figlia a convincerlo”

video suggerito

Cecilia Capriotti è ospite del salotto de La Volta Buona. A Caterina Balivo parla dell'amore per Gianluca Mobilia, che sposerà tra tre mesi. Non nasconde di aver desiderato a lungo la proposta di matrimonio. Ricorda, poi, l'infanzia difficile per la scomparsa di suo padre e il rapporto travagliato tra sua madre e il nuovo compagno. Nel corso della diretta, in studio arriva il collegamento con Mobilia, che chiarisce: "Durante la proposta mi sono commosso, lei non ci credeva".

Cecilia Capriotti: "Non mi aspettavo la proposta di matrimonio di Gianluca Mobilia"

Caterina Balivo chiede a Cecilia Capriotti se aspettasse la proposta di matrimonio Gianluca Mobilia. "No, ero disincantata. Non aveva intenzione, mi diceva che per lui l'amore era stare insieme – spiega – Abbiamo avuto questa stupenda bambina quindi era a posto così. Il mio desiderio era di sposarmi. Mia mamma ci teneva, anche i miei parenti. Lui diceva di non credere nel matrimonio, che non fosse così fondamentale". Aggiunge che tirava fuori l'argomento durante i litigi. A convincerlo a fare la proposta di matrimonio è stata loro figlia Maria:

Lei chiedeva più volte perché il suo papà non mi avesse sposata e io rispondevo dicendo ‘perché non lo chiedi a lui?'. Per l'amore della bambina me lo ha chiesto.

Ricorda poi quando si sono conosciuti a Panarea:

Ero in vacanza con mia madre e mia sorella. Era un periodo in cui volevo stare da sola. Lui aveva addocchiato mia sorella. Io l'ho guardata e le ho detto ‘è mio'. Gianluca è un uomo d'altri tempi. Anche nel modo in cui mi ha corteggiato.

Cecilia Capriotti: "Dopo la morte di mio padre non parlai per anni"

Cecilia Capriotti parla poi del dolore per la perdita di suo padre quando aveva solo due anni. "Mia mamma è stata fortissima, ci ha cresciute da sola – chiarisce Capriotti – Dopo la morte di mio padre per un caso di malasanità persi l'uso della parola. Non parlai fino a cinque anni". La sua infanzia e quella di sua sorella fu segnata anche dal rapporto con il compagno di sua madre:

Aveva dei problemi. Era bipolare. La mattina era il mio Alberto, la sera diventava violento. Siamo state con lui 20 anni. Io e mia sorella sentivamo le urla. Nostra madre ha provato ad allontanarlo. Spesso arrivava la polizia. Non c'era neanche la legge per stalking. Mia madre ha cercato di proteggerci. Dopo vent'anni lo ha denunciato. Io non l'ho firmata. Non ero pronta a perdere anche lui. Ringrazio Dio per averlo perdonato. Lui è mancato un anno fa, era cambiato.

Gianluca Mobilia: "Ho sempre voluto diventare padre"

"Volevo diventare padre da tantissimo tempo. Mi sono sempre sentito pronto – rivela Gianluca Mobilia collegato in studio – Ho chiesto a Cecilia di avere un figlio prima che partisse per l'Isola dei Famosi". Aggiunge poi Cecilia Capriotti: "Avevo firmato per l'Isola dei Famosi, lui non era d'accordo. Diciamo che sono rimasta incinta quella sera. Sono partita un anno e mezzo dopo per il reality". Conferma che a spingerlo a fare la proposta di matrimonio è stata loro figlia Maria:

Me lo ha chiesto due volte era anche perplessa, come se ci fosse un motivo particolare. Ho dovuto sposarmi. In realtà quando ho chiesto a Cecilia di sposarmi, lei non mi ha risposto subito. Io ero molto commosso.

Capriotti motiva la sua reazione legandola all'incredulità per il gesto: "Non ci credevo, è successo durante il lancio del couquet del matrimonio di un nostro amico. Pensavo fosse uno scherzo, non ci ho creduto fino alla fine".