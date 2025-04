Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposano: “Era il mio sogno. Appena l’ho visto è stato un colpo di fulmine”

video suggerito

Cecilia Capriotti e il compagno Gianluca Mobilia, padre di sua figlia Maria, si sposeranno il prossimo 5 luglio a Panarea.

A cura di Ilaria Costabile

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposeranno il prossimo 5 luglio a Panarea, un luogo speciale per entrambi, come ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi la ex gieffina. Un matrimonio che arriva dopo anni d'amore e la nascita di una bambina che, d'altra parte, ha spinto perché la mamma e il papà coronassero il loro sogno d'amore.

Il colpo di fulmine tra Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia

L'incontro, quindi, è avvenuto a Panarea, dove Cecilia Capriotti era in vacanza convinta da un'amica che le aveva detto di volerle presentare l'uomo giusto per lei: "Ero andata con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single". La showgirl racconta di aver visto per la prima volta il suo futuro compagno dopo un tour in barca:

Quando scendo dalla barca con mia mamma e mia sorella e vedo lui al bar del porto e senza sapere chi fosse, mica me lo ricordavo, ho pensato: “Questo sì che mi fa impazzire”, un colpo di fulmine.

Pensare, però, che a primo impatto anche la sorella della ex gieffina non era passata inosservata: "Negli anni me l’ha confessato, mi ha detto che quando ci ha notato, ha visto due bellissime ragazze. E mia mamma, vedendo lui ha detto: “Questo è proprio il principe azzurro”. E io, rivolgendomi a Manola, mia sorella: “È mio!”. Perché anche lei era single".

La proposta di matrimonio suggerita dalla figlia Maria

Mobilia, però, non ha perso occasione di trascorrere una serata insieme e, infatti, invitò entrambe a cena: "Dopo la cena, mi ha invitato da lui, io e lui soli, sulla sua terrazza, a vedere l’eruzione del vulcano". Al settimanale, parla anche il diretto interessato che confessa:

Nonostante avessi già 39 anni allora non avevo mai convissuto. Poi, invece, ho notato questo suo desiderio di un rapporto che doveva essere serio, chiaro. Lei stava a Roma, io a Milano, alla fine le ho detto: “Vieni a casa mia e proviamo a stare insieme”, ci eravamo conosciuti ad agosto, a ottobre eravamo sotto lo stesso tetto.

Ma a mettere lo zampino per far sì che il matrimonio avesse finalmente luogo, è stata Maria la loro primogenita. Mobilia racconta:

Maria mi ha chiesto tre volte in un anno perché non sposavo la mamma, la prima volta ho riso, la seconda volta le ho risposto Maria, mia figlia, mi ha chiesto tre volte in un anno perché non sposavo la mamma, la prima volta ho riso, la seconda volta le ho risposto!

A dire il vero, alla proposta, Cecilia non pensava neanche più, convinta che non sarebbe mai arrivata: "Ormai ero un po’ disincantata perché il matrimonio è stato sempre il mio sogno, non sono mai stata sposata, lui neanche. Mia mamma, la mia famiglia è molto religiosa. Poi andavo a tutti i matrimoni, ero sempre felice per gli sposi mentre per me rosicavo". Poi, durante il matrimonio di un amico, lo scorso 4 luglio, è giunta la fatidica domanda: "Ora avrò anche io il mio abito bianco, senza capelli bianchi".