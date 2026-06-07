Si sposa Peter Phillips, nipote di Re Carlo: alle nozze anche William e Kate e le figlie del principe Andrea

Si è sposato nelle Cotswolds, di fronte alla famiglia reale britannica quasi al completo, Peter Phillips, nipote di re Carlo e figlio della principessa Anna. Alle nozze anche William e Kate e, a sorpresa, Beatrice ed Eugenie di York. Le figlie del principe Andrea, ormai caduto in disgrazia, erano accompagnate dai mariti.

C’erano i Windsor quasi al completo nelle Cotswolds, sabato 6 giugno, per festeggiare il matrimonio di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, con Harriet Sperling. Le nozze, tra le prime celebrazioni reali di rilievo degli ultimi anni, hanno visto la partecipazione di quasi tutti i volti più celebri della famiglia reale britannica.

Assente il principe Andrea di York, ormai caduto in disgrazia a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein e del rapporto con il finanziere accusato di reati sessuali. Presenti, invece, le sue figlie Beatrice ed Eugenie, accompagnate dai rispettivi mariti, Edoardo Mapelli Mozzi – la cui presenza all’evento ha contribuito a smentire le voci di una presunta crisi coniugale – e Jack Brooksbank. Per le due principesse, che da tempo occupano una posizione più defilata all’interno della famiglia reale a causa delle conseguenze dello scandalo che ha coinvolto il padre, si è trattato di una delle rare occasioni pubbliche condivise con i parenti reali negli ultimi anni.

Le principesse Eugenie e Beatrice di York accompagnate dai mariti

A presenziare all’evento anche i sovrani del Regno Unito, re Carlo e la regina Camilla, che hanno sorriso ai fotografi prima di dirigersi all’interno della cappella di All Saints, dove è stata celebrata la cerimonia.

Re Carlo e la regina Camilla alle nozze di Peter Phillips con Harriet Sperling

Splendida in un abito chiaro la principessa del Galles Kate Middleton, accompagnata dal marito William. Gli eredi al trono britannico si sono concessi agli scatti di rito, catalizzando l’attenzione dei presenti anche grazie all’eleganza senza tempo di Catherine. Assenti, come prevedibile, Harry e Meghan Markle, che non hanno partecipato alle nozze.

Kate Middleton insieme al principe William

Peter Phillips, figlio della principessa Anna, ha sposato l’infermiera del Servizio sanitario nazionale britannico Harriet Sperling. La sposa, meravigliosa in un abito di pizzo con un ampio velo a coprirle il volto, è stata accompagnata all’altare da tre damigelle d’eccezione: Savannah e Isla, rispettivamente di 15 e 14 anni, e la tredicenne Georgina. Le prime due sono le figlie nate dal matrimonio tra Peter e l’ex moglie Autumn Kelly. Georgina è invece l’unica figlia di Harriet, nata da una precedente relazione con un insegnante di educazione fisica.

Gli sposi accompagnati dalle figlie nate dai precedenti matrimoni

Il matrimonio è arrivato a circa due anni dall’inizio della loro relazione e a un anno dall’annuncio ufficiale del fidanzamento. Lo sposo, pur appartenendo alla famiglia reale britannica, non possiede alcun titolo nobiliare. Fu infatti la madre, la principessa Anna, a scegliere di non attribuire titoli reali ai suoi figli, Peter e Zara, preferendo garantire loro una vita il più possibile lontana dagli obblighi e dalle responsabilità legati alla Corona.