Beatrice di York abbandonata dal marito nel momento più duro: i viaggi negli Usa dopo l’arresto di Andrea

La crisi che ha travolto il principe Andrea rischia di avere ripercussioni anche sulla vita privata della figlia Beatrice di York. Secondo i tabloid britannici, la principessa starebbe affrontando un periodo molto delicato a causa delle crescenti tensioni con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, emerse dopo le vicende giudiziarie del padre. L’imprenditore di origini italiane sarebbe sempre più lontano, sia fisicamente che emotivamente. Negli ultimi mesi, Mapelli Mozzi ha trascorso gran parte del tempo negli Stati Uniti, tra Miami e Palm Beach, ufficialmente per seguire i nuovi progetti immobiliari della sua società. Secondo i tabloid, però, questa distanza non sarebbe legata soltanto al lavoro: il timore che lo scandalo che ha investito la famiglia York possa danneggiare le sue attività economiche avrebbe spinto Edoardo a prendere le distanze proprio nel momento in cui la moglie affronta uno dei momenti più difficili della sua vita.

Edoardo Mapelli Mozzi tra Stati Uniti e Londra: apparizioni rare con Beatrice

Sposati dal 2020 e genitori di due bambine, i due appaiono sempre più raramente insieme. Beatrice è rimasta a Londra per gestire le conseguenze mediatiche dell’arresto (e del successivo rilascio) del padre, mentre il marito ha intensificato i suoi viaggi oltreoceano. Le rare apparizioni pubbliche della coppia, come una recente cena a Notting Hill, non sono bastate a spegnere le voci di una crisi ormai evidente. Secondo fonti vicine alla coppia, dietro i sorrisi mostrati in pubblico si nasconderebbe un equilibrio sempre più fragile: da una parte Beatrice, determinata a non abbandonare il padre nonostante lo scandalo Epstein; dall’altra Edoardo, deciso a tutelare la propria immagine e i suoi interessi economici.

Beatrice ed Eugenia sempre più isolate nella Royal Family

Il contesto in cui si inserisce questa crisi è particolarmente delicato per Beatrice ed Eugenia di York, progressivamente allontanate dagli impegni pubblici più importanti, pur mantenendo i titoli reali. Secondo quanto riportano i tabloid, il principe William avrebbe addirittura consigliato ai membri più anziani della famiglia reale di evitare fotografie con le figlie di Andrea. La frattura tra Edoardo e Beatrice nascerebbe soprattutto dalla diversa gestione della crisi: la principessa ha scelto di restare vicina al padre, mentre il marito, seguendo anche il consiglio dei genitori, avrebbe preferito prendere le distanze per proteggere la propria carriera e gli affari.