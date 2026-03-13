Epstein Files, spunta una foto del principe Andrea con l’ex ambasciatore negli Usa Peter Mandelson

È stata diffusa la prima foto dell’ex principe britannico Andrea Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein e Peter Mandelson, l’ex ambasciatore britannico negli Usa accusato di aver condiviso informazioni riservate proprio con l’ex finanziere americano. Nello scatto, i due sono seduti in accappatoio al tavolo delle residenze di Epstein.

Il principe Andrea, Jeffrey Epstein e Peter Mandelson seduti allo stesso tavolo. La foto, contenuta negli Epstein Files, è stata diffusa dallo US Justice Department

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Spunta dai file dello scandalo di Jeffrey Epstein una foto in cui sono ritratti l'ex principe britannico Andrea Mountbatten-Windsor e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson. I due sono ritratti entrambi in accappatoio nelle residenze del finanziere. La fotografia, trovata nei documenti pubblicati negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2026, è stata trovata dall'emittente del Regno Unito Itv.

Nella fotografia si vedono Epstein, Mandelson e l'ex principe britannico seduti e rilassati attorno a un tavolo di legno. Lo scatto risale al periodo tra il 1999 e il 2000 e sarebbe stato realizzato a Martha's Vineyard, nel Massachussetts. Si tratta della prima foto nella quale i tre compaiono insieme: l'ex principe e l'eminenza grigia del New Labour sono stati recentemente arrestati e rilasciati nell'ambito di alcune indagini di polizia che li vedono accusati di aver condiviso con Epstein informazioni riservate quando occupavano incarichi pubblici.

Le accuse a Mandelson hanno scatenato una bufera politica di riflesso sul premier laburista Keri Starmer, in carica dal luglio 2024. Il primo ministro lo aveva infatti scelto come ambasciatore lo scorso anno e lo ha successivamente sollevato dall'incarico. Le accuse rivolte nei confronti di Mandelson riguardano il suo operato da ministro per il Commercio e l'Industria. A suo tempo, infatti, aveva intessuto rapporti con la Cina e di recenti sono emersi sospetti su un ruolo giocato per sostenere la nomina dell'ex principe Andrea come testimonial commerciale britannico in Asia e nel resto del mondo: ricoprendo quell'incarico, infatti, l'ex duca di York aveva potuto passare informazioni riservate al finanziere morto in carcere il 10 agosto.

La sua morte, come è noto, è stata ufficialmente classificata come suicidio nella Metropolitan Correctional Center di New York, dove era in attesa di processo per accuse federali di traffico sessuale.