Brooklyn Beckham vorrebbe raccontare il litigio con i genitori in una docuserie: “Le trattative sono in corso”

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz potrebbero raccontare la faida familiare di cui sono protagonisti e che coinvolge la famiglia Beckham in una docuserie su Hulu. Sembra che la piattaforma abbia fatto una proposta alla coppia, sebbene il focus del progetto non sia esplicitamente quello della querelle con David e Victoria.

Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz avrebbero intenzione di raccontare la faida familiare di cui sono protagonisti in una docuserie su Hulu, come riportato dal Daily Mail. La notizia che, al momento, appare ancora come un'indiscrezione, avrebbe messo in allerta Victoria e David Beckham, dal momento che i due sposini vorrebbero raccontare la loro versione dei fatti.

La proposta di una docuserie da Hulu

La frattura all'interno della famiglia Beckham è diventata un argomento piuttosto chiacchierato negli ultimi mesi, tanto il clamore a seguito delle dichiarazioni del primogenito della coppia d'oro inglese che, infatti, ha lanciato accuse particolarmente pesanti nei confronti dei suoi genitori. Da quando è scoppiato l'affaire familiare, non è ancora stato chiarito il reale motivo che ha portato Brooklyn e Nicola a prendere le distanze dai Beckham, ed è per questo che una docuserie potrebbe essere l'occasione adatta per svelare quel retroscena che in molti attendono di conoscere. Sembrerebbe che da Hulu, la piattaforma streaming disponibile su Disney +, sia arrivata la proposta di un progetto con tanto di contratto da far firmare alla coppia, in cui però si parlerebbe della passione del 27enne per la cucina, ampiamente declinata già sui social, dove racconta le sue avventure ai fornelli. Tra una ricetta e un esperimento culinario, però, la speranza è che possano emergere nuovi particolari sulla querelle con David e Victoria. Secondo una fonte, ai ragazzi erano state proposte interviste particolarmente remunerative, ma che i due avevano sempre rifiutato. L'obiettivo è parlare in libertà, senza il benestare delle rispettive famiglie.

Cosa è accaduto finora tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia

In questa faida familiare sono stati toccati diversi punti, dal graduale distacco, a partire dai social, fino alla diffida di Brooklyn ai danni dei genitori. Al centro della rottura c'è un'accusa precisa: il 27enne sostiene di aver dovuto subire un controllo ossessivo per tutta la vita. "Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita. Sono cresciuto con un'ansia costante e soffocante", ha scritto in alcune stories pubblicate su Instagram. Un'affermazione pesante che, però, ha trovato conferma anche lontano dal suo contesto familiare: John O'Kane, ex compagno di squadra di David ai tempi del Manchester United, ha rivelato alla stampa inglese: "Ho vissuto con David per diversi anni. Posso confermare semplicemente che era già ossessivo sulla perfezione. Quasi una malattia, gli piaceva avere sempre il controllo totale su tutto ciò che lo circondava", ha spiegato O'Kane. Ciò che ha scatenato davvero il terremoto interno alla famiglia e non solo, riguarda il matrimonio di Brooklyn con Nicola Peltz, che Victoria Beckham non avrebbe mai accettato. Il ragazzo ha rivelato alcuni di episodi che dimostrerebbero come la madre abbia cercato "instancabilmente" di sabotare la sua storia d'amore, ancor prima delle nozze, fino al giorno del matrimonio in cui ci sarebbe stato il ballo dell'ex Spice Girls, oggetto della discordia. Nel frattempo David e consorte, finora, non si sono mai espressi in maniera netta: "Ai figli è concesso sbagliare e bisogna lasciarglielo fare" ha dichiarato l'ex calciatore, lasciando intendere che le rimostranze del figlio siano solo frutto di una intemperanza.