David e Victoria Beckham augurano buon compleanno a Brooklyn, un segno di pace: “Ti amiamo, figlio”

David e Victoria Beckham hanno mandato un messaggio a Brooklyn Beckham per il suo compleanno e sembra chiaro che si tratti di un gesto distensivo, dopo le grandi liti del passato. Brooklyn Peltz Beckham, questo il nome completo, compie 27 anni, entrambi i genitori hanno scelto i social — gli stessi social che lui aveva trasformato in arena di regolamento dei conti — per mandargli gli auguri.

Il gesto distensivo dei Beckham verso il figlio

Victoria ha condiviso una vecchia foto in bianco e nero che la ritrae mentre tiene in braccio un Brooklyn bambino, con una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: "Buon 27esimo compleanno Brooklyn, ti voglio così bene." David ha optato per due scatti: uno in vasca con la moglie e il figlio piccolo in mezzo, l'altro un ritratto in bianco e nero insieme al primogenito. "27 oggi. Buon compleanno Bust. Ti vogliamo bene", ha scritto l'ex campione, usando il soprannome d'infanzia con cui ha sempre chiamato il ragazzo.

Lo scontro di gennaio

Per capire il peso di queste immagini, bisogna tornare al gennaio scorso, quando Brooklyn Peltz Beckham aveva fatto deflagrare una bomba pubblica attraverso sei stories su Instagram. Un lungo atto d'accusa contro la sua famiglia, letto da 16,3 milioni di follower.

"Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato la narrazione della nostra famiglia sulla stampa", scriveva Brooklyn, denunciando anni di pressioni sul suo matrimonio con Nicola Peltz, figlia del miliardario Nelson Peltz. Le nozze risalgono al 2022: da quel momento Brooklyn ha unito il cognome della moglie al proprio, scelta che racconta già qualcosa dello spostamento di lealtà. La lista delle accuse era lunga. La più clamorosa riguardava il primo ballo del matrimonio: Brooklyn era salito sul palco convinto di ritrovarsi accanto alla sposa. Al suo posto c'era Victoria. Nicola, secondo la sua ricostruzione, aveva lasciato la sala in lacrime.

Gli auguri di compleanno arrivano dopo che Brooklyn aveva dichiarato esplicitamente di non voler ricucire con i genitori, definendo i loro post sui social "performativi". La risposta — se mai arriverà — dipenderà da Brooklyn.