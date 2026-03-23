Vittoria festeggia i 5 anni con mamma Chiara Ferragni, l’influencer: “Sei una piccola mini-me”

Chiara Ferragni festeggia il compleanno della piccola Vittoria Lucia con un weekend sul Lago di Como. La secondogenita dell’influencer e di Fedez compie 5 anni e la madre, pur non potendone mostrare il volto sui social, ha voluto dedicarle un post.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno della piccola Vittoria, la secondogenita nata dal matrimonio – oggi terminato – con l’ex marito Fedez. Vittoria ha compiuto 5 anni e la madre ha scelto di trascorrere questa giornata speciale sul Lago di Como, località dove la famiglia ha passato il weekend. Insieme a loro anche Leone, 8 anni, e alcuni degli amici più cari dell’influencer. Assente Federico Lucia che, con ogni probabilità, festeggerà la figlia in un momento diverso che non preveda la presenza della ex moglie, con la quale non avrebbe ancora recuperato un rapporto sereno.

Il messaggio di Chiara Ferragni per Vittoria

Pur senza pubblicare immagini che mostrino il volto della bambina – scelta legata alla volontà dell’ex marito di tutelare la privacy dei loro figli sui social – Chiara ha voluto dedicarle un post su Instagram per celebrarne il compleanno. “La mia bambina compie 5 anni oggi. Sei il mio sole, la mia piccola mini-me, quella che ci fa ridere ininterrottamente, la ragazza di cui siamo tutti così orgogliosi. Ti amo all’infinito”, ha scritto l’imprenditrice digitale. Nel post, Ferragni appare di spalle mentre tiene Vittoria in braccio, coprendone il viso con la spalla proprio per rispettare questa linea di riservatezza voluta fortemente da Fedez.

Il silenzio social di Fedez

A differenza di Chiara, Fedez non ha pubblicato alcun contenuto per il compleanno della figlia. Dopo la separazione, il rapper ha scelto di mantenere una netta distinzione tra vita privata ed esposizione pubblica, evitando di condividere momenti che riguardino i figli. Una linea che continua a seguire anche oggi: da mesi utilizza i social quasi esclusivamente per motivi professionali, lasciando fuori dalla narrazione pubblica sia Leone e Vittoria sia la sua sfera sentimentale, comprese le indiscrezioni legate alla relazione con Giulia Honegger e alla presunta gravidanza in corso.