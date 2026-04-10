“Il principe Filippo e la Regina Elisabetta vivevano separati”: le visite dell’amica Penny e la morte da solo

La Regina Elisabetta II, il Principe Filippo e Penny Knatchbull

Il 9 aprile 2021 moriva il Principe Filippo di Edimburgo. Lo sposo della Regina Elisabetta II si spegneva a 99 anni. Una nuova biografia racconta alcuni dettagli inediti sui suoi ultimi anni di vita: la forte amicizia con Penny Knatchbull, la malattia e l'assenza di Elisabetta nel momento della morte. Il Duca di Edimburgo viveva in una dimora diversa rispetto a quella della regina.

Gli ultimi anni di vita del principe Filippo

Nel nuovo libro del biografo reale Hugo Vickers c'è il racconto degli ultimi, difficili anni di Filippo di Edimburgo. Secondo quanto rivela lo scrittore, nel 2013 il marito della regina Elisabetta avrebbe ricevuto la diagnosi di cancro al pancreas inoperabile. In un quadro clinico già complesso, si sono aggiunti diversi interventi cardiaci. Nel 2017 la decisione inevitabile. Rinunciare a tutte le mansioni pubbliche. Da quel momento la Regina gli avrebbe permesso di trascorrere le sue giornate come preferiva. Filippo si stabilì a Wood Farm nella tenuta di Sandringham: "Era al culmine della felicità". Il Principe, infatti, non amava le luci dei riflettori e i bagni di folla. Potersi permettere la riservatezza che aveva sempre desiderato era un sogno per lui. Andò a vivere a Wood Farm da solo. Le sue giornate trascorrevano tra le attività che più amava: "Guidava la carrozza, leggeva tantissimo e dipingeva". Ogni tanto la Regina andava a trovarlo, ma non si tratteneva più di un fine settimana: "Gli dava carta bianca. In un certo senso, si erano separati".

Quest'ultima frase ha causato grande scalpore, perché non si era mai parlato di una separazione nella coppia. Radar Online ha provato ad approfondire. Una fonte vicina alla famiglia reale ha fatto sapere che "la frase ‘In un certo senso, si erano separati' contenuta nel libro di Hugo coglie una realtà che si era sviluppata silenziosamente nel tempo: le loro vite erano diventate sempre più indipendenti, pur rimanendo intatto il loro legame. Non si trattò di una separazione formale, piuttosto di una scelta di vita diversa, con Filippo che si ritirò a Wood Farm e la Regina che continuò a svolgere i suoi doveri altrove". Un'altra fonte ha spiegato: "Negli ambienti reali era da tempo opinione diffusa che il loro rapporto si fosse evoluto in qualcosa di più distaccato in termini pratici, pur rimanendo emotivamente legati". Dunque, non si parla di divorzio ma dell'esigenza di vivere due vite separate anche alla luce degli impegni della Regina che non poteva di certo ritirarsi per tenere compagnia al marito. Sempre secondo il biografo reale Hugo Vickers, il principe Filippo riceveva spesso la visita dell'amica Penny Mountbatten, nota anche come Penelope Knatchbull, Contessa Mountbatten di Burma.

Chi è Penelope Knatchbull, la confidente del principe Filippo

Penelope Knatchbull

Penelope Eastwood è nata a Londra il 16 aprile 1953. Per le persone più intime è semplicemente Penny. Conobbe la Regina Elisabetta e il Principe Filippo nel 1974 e con quest'ultimo nacque subito una bella amicizia, rafforzata dalla comune passione per i cavalli e per le attività all'aperto. Nel 1979 Penelope Eastwood è convolata a nozze con il figlioccio del principe Filippo, Norton Knatchbull, noto anche come Lord Romsey. Il principe Carlo ha fatto da testimone allo sposo. Dal loro amore sono nati tre figli. Purtroppo la terzogenita, Leonora, è morta nel 1991 a soli cinque anni per un cancro ai reni. In quell'occasione, Filippo rimase vicino all'amica e al marito. La stessa Elisabetta conosceva il rapporto di confidenza tra il Principe e Penny e non lo ha mai ostacolato.

La morte di Filippo di Edimburgo, la regina Elisabetta non c'era

La Regina Elisabetta al funerale del marito Filippo

Nel 2021 le condizioni di salute del Duca di Edimburgo sono precipitate. Filippo era spesso in ospedale. A marzo di quell'anno, l'ennesimo intervento al cuore durante il quale ha rischiato di morire. Secondo il biografo Vickers non era affatto felice di stare per compiere 100 anni, perché detestava il clamore e le celebrazioni che accompagnano tappe così importanti. Poi, il racconto della sua ultima notte di vita: