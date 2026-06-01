Elisa True Crime: “Vivo a Gran Canaria con mio marito, lì non sanno cosa faccio, non esco mai di casa”

Elisa De Marco, meglio conosciuta come Elisa True Crime, è stata ospite di Gianluca Gazzoli. La youtuber racconta la sua vita lontano dall’Italia e svela anche perché non parla dei casi come Garlasco.

Ospite dalla puntata del podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli è stata Elisa De Marco, una delle protagonista più amate dell'universo Youtube, nonché punto di riferimento per chi è appassionato di cronaca nera. È conosciuta ai più, infatti, con il nome di Elisa True Crime, ma nonostante in Italia sia famosissima, a Gran Canaria, dove vive insieme al marito, non sanno quale sia il suo lavoro lontano dalla Spagna.

La vita lontano dall'Italia

La scelta di vivere lontano dall'Italia è nata insieme al marito Edoardo, con il quale gestisce uno studio di produzione, nel quale lavora anche una collaboratrice conosciuta lì a Gran Canaria. Il suo è uno dei canali Youtube più seguiti, oltre ad essere seguitissima sui social, tanto che nell'ultima edizione di Belve Crime ha avuto anche un cameo per ogni puntata, come era stato per Stefano Nazzi nella prima edizione dello spin off della trasmissione, eppure in Spagna non sanno quanto sia conosciuta nel nostro Paese. Lo spiega benissimo a Gazzoli, dicendo: "Non sanno cosa faccio in Italia. Qualche italiano ogni tanto mi ferma, ma i locali non mi conoscono. Non esco mai lì, sto sempre a lavorare" e a questo proposito aggiunge: "Mi rendo conto che mi protegge vivere fuori dall'Italia. Sono una persona introversa e non amo gli eventi". La youtuber, quindi, continua: "Ormai è tanto tempo che vivo lontano dall'Italia, sono abituata e mi piace".

La scelta di non parlare di Garlasco

Nel corso dell'intervista, Elisa De Marco sottolinea come il suo non sia un lavoro giornalistico o di inchiesta: "Quando mi invitano nelle trasmissioni a dire la mia dico no, non è questo quello che faccio. Io racconto storie e quando le storie sono chiuse, ovviamente ancora meglio". Ed è questo uno dei motivi per cui non parla del caso di Garlasco, di cui si sta parlando incessantemente da mesi: "Spesso le indagini sono in corso e quindi mi sembra strano parlarne. Potrei fare un video con un sacco di visualizzazioni, ma magari sarebbe sbagliato. Ogni volta esce una notizia e il giorno dopo ne esce un'altra che dice il contrario".