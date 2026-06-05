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Chi è Mia Savio, fidanzata e futura moglie di Matteo Arnaldi tra moda, tennis e nozze in arrivo

Mia Savio è la futura moglie di Matteo Arnaldi: modella e imprenditrice australiana con origini italiane, ha fondato un brand di activewear e convive con il tennista a Monte Carlo.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Con Matteo Arnaldi alle semifinali del Roland Garros 2026, il nome di Mia Savio torna a circolare con insistenza. Lei, classe 2002, australiana di Melbourne con radici italiane, non è solo la compagna del tennista sanremese: è una figura che ha costruito una sua identità professionale autonoma, tra moda, imprenditoria e una presenza social sempre più riconoscibile.

Chi è Mia Savio, modella e imprenditrice

Laureata alla RMIT University di Melbourne, Mia ha trasformato la sua passione per il tennis e per la moda in un progetto imprenditoriale concreto. Ha fondato OIVAS, un brand australiano di activewear pensato per le donne, con una linea dedicata al tennis e al pilates: i capi vengono prodotti a Bali con materiali riciclati e si ispirano esteticamente all'estetica dei grandi tornei, con un occhio di riguardo alle rigide tradizioni di Wimbledon.

Sul suo profilo Instagram racconta un universo di moda, viaggi e lifestyle con uno stile curato ma non costruito, e ha iniziato di recente a pubblicare vlog su YouTube con contenuti dedicati alla sua routine di beauty e stile, registrati a margine dei tornei più importanti del circuito.

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La storia d'amore: dal primo incontro alla proposta di matrimonio

L'inizio della loro storia d'amore è quasi da romanzo, con una coincidenza che sa di destino. Nel 2022 Mia si trovava a Perugia per frequentare un corso di italiano alla School for Foreigners. Suo padre aveva degli amici in città, e fu proprio grazie a loro che incontrò Arnaldi, impegnato in un Challenger in Umbria. Una presentazione, una cena a base di pizza come primo appuntamento, e da lì una storia che non si è più interrotta.

Dopo una prima fase a distanza tra Sanremo e Melbourne, nel 2024 la coppia ha scelto di mettere radici insieme a Monte Carlo. Mia divide oggi il suo tempo tra il Principato e l'Australia, seguendo spesso Arnaldi sul circuito ATP. Il legame si è consolidato anche nei momenti più difficili: quando il padre di lei è scomparso, il tennista gli ha dedicato una vittoria in Coppa Davis, con parole che hanno commosso il pubblico.

Nel settembre 2025 Arnaldi si è inginocchiato davanti a lei e ha chiesto la mano. L'annuncio è arrivato sui social con uno scatto sulla spiaggia e la scritta "Io e te per sempre", accompagnata dall'immagine dell'anello di diamanti. Le nozze sono in programma dopo gli US Open: i preparativi sono in corso.

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