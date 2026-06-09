Chi è Davide Spigarolo, preparatore atletico e futuro marito di Francesca Michielin

Davide Spigarolo, 32 anni e preparatore atletico, è il futuro marito di Francesca Michielin. Legati da circa quattro anni, i due hanno sempre tutelato la loro storia d’amore lontano dai riflettori, ma il matrimonio imminente è diventato ufficiale dopo la comparsa delle pubblicazioni matrimoniali nei rispettivi Comuni di residenza.

Francesca Michielin è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Davide Spigarolo. Trentadue anni, originario di Marostica (Vicenza), Spigarolo è un preparatore atletico ed ex sportivo professionista. La coppia, legata sentimentalmente da circa quattro anni, ha deciso di compiere il grande passo in modo riservato, ma la notizia è diventata di dominio pubblico dopo la comparsa delle pubblicazioni matrimoniali nei Comuni di residenza dei futuri sposi: Bassano del Grappa per la cantante e Marostica per il compagno. A rompere definitivamente il silenzio è stata la stessa cantautrice che, in una recente intervista, ha confermato il sì imminente.

Chi è Davide Spigarolo, preparatore atletico e figlio di Gabriella Dorio

Nato il 2 luglio 1993, Davide Spigarolo ha legato a doppio filo la sua vita personale e professionale al mondo dello sport, ereditando una tradizione familiare d'eccellenza. È infatti il figlio di Gabriella Dorio, campionessa olimpica della nazionale italiana, medaglia d'oro nei 1500 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984. Seguendo le orme materne, Spigarolo ha intrapreso fin da giovanissimo la carriera agonistica nell'atletica leggera, specializzandosi nel salto in alto. Nel corso della sua attività ha vestito per quattro volte la maglia azzurra e ha stabilito un record personale di 2.15 metri, prima di ritirarsi dalle competizioni all'età di 23 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Motorie, ha trasformato la sua passione in una professione a tempo pieno: oggi lavora come preparatore atletico, personal trainer e tecnico collaboratore per il settore salti della FIDAL Veneto, oltre a operare all'interno del Gruppo Atletico Bassano.

Spigarolo insieme a un’atleta mentre svolge il suo lavoro

La storia d’amore vissuta nel riserbo e le nozze imminenti

La relazione tra Francesca Michielin e Davide Spigarolo affonda le radici in un legame di lunga data. I due, originari del vicentino, si conoscono fin dai tempi della scuola e sono cresciuti insieme, ma la scintilla è scoccata circa quattro anni fa. La storia d'amore è sempre stata difesa con discrezione da entrambi, con rare eccezioni concesse ai canali social, dove le prime immagini di coppia sono state condivise a partire dal 2022.

Davide Spigarolo e Francesca Michielin

A svelare l'imminenza del matrimonio sono state le pubblicazioni formali, apparse inizialmente a Bassano del Grappa e Marostica. A blindare i dettagli della cerimonia è intervenuta la stessa madre dello sposo, Gabriella Dorio, che alla stampa locale ha anticipato i contorni di un evento intimo, lontano dal clamore del mondo dello spettacolo: le nozze si terranno con rito religioso entro la fine di giugno nel territorio bassanese.