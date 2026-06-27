Francesca Michielin e Davide Spigarolo sposi, le foto del matrimonio: le fedi consegnate dai nonni e la fuga in Vespa

Francesca Michielin e Davide Spigarolo sposi. La cerimonia si è tenuta venerdì 26 giugno in assoluta riservatezza. La cantante ha scelto un abito bianco semplice ma raffinato. Davide Spigarolo aveva un girasole nel taschino. Si sono giurati amore eterno nella Pieve di Sant’Eusebio a Bassano del Grappa. Le foto e il video del matrimonio.

Francesca Michielin ha sposato Davide Spigarolo. La cerimonia, che si è tenuta venerdì 26 giugno, è avvenuta in assoluta riservatezza. Gli sposini hanno diffuso le foto in abito nuziale sui social. Inoltre, era già trapelato un video della loro fuga in Vespa dopo le nozze. Francesca Michielin ha scelto un abito bianco semplice ma elegante e raffinato. Capelli sciolti e un sorriso radioso. Davide Spigarolo aveva un girasole nel taschino. Si sono giurati amore eterno nella Pieve di Sant’Eusebio a Bassano del Grappa. Vediamo i dettagli del matrimonio.

Come si è svolto il matrimonio

È il Corriere della Sera a riportare alcune informazioni in più sul matrimonio. Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno preferito non attenersi fedelmente alla tradizione, ridisegnando la romantica cerimonia secondo i loro gusti. Innanzitutto hanno deciso di entrare in Chiesa insieme, mano nella mano. Dunque, nessuna febbrile attesa da parte dello sposo. In più, hanno scelto di non prendere posto al centro della Chiesa davanti all'altare. Al contrario hanno preferito restare seduti tra i sacerdoti, in una posizione che permetteva loro di rimanere rivolti verso i membri della famiglia.

Le nozze di Francesca Michielin e Davide Spigarolo

La cerimonia nuziale è stata officiata da tre parroci. L'omelia è stata pronunciata dall'abate don Andrea Guglielmi, che ha scelto con cura le parole per parlare di amore attingendo sia alle canzoni di Francesca Michielin che allo sport praticato dallo sposo Davide Spigarolo, che ha un passato nel salto in alto mentre oggi si occupa di allenare gli sportivi. A un certo punto, Francesca Michielin ha sorpreso i presenti intonando la canzone Hallelujah di Haim. A consegnare le fedi sono stati i nonni della trentunenne, mentre i cugini della coppia si sono recati sull'altare per leggere messaggi di auguri per gli sposi. Dopo la cerimonia, gli sposini si sono allontanati in Vespa come mostra il video pubblicato da Luca Zaia.

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L'amore tra Francesca Michielin e Davide Spigarolo: perché il matrimonio il 26 giugno

Francesca Michielin e Davide Spigarolo si sono fidanzati nel 2022. Durante la cerimonia nuziale hanno svelato perché hanno scelto come data delle nozze venerdì 26 giugno. Quella data coincide con il periodo in cui hanno iniziato a frequentarsi. Lei cantante tra le più note in Italia, lui figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio. Dopo essersi trovati, non si sono più lasciati. Davide ha tenuto per mano Francesca anche quando ha dovuto affrontare la rimozione del rene. Prima della conclusione della cerimonia, entrambi hanno espresso alla propria famiglia la ferma intenzione di continuare a essere un rifugio e un punto di riferimento per loro, condividendo la gioia di stare insieme e il sostegno nei momenti più complicati.

Una cerimonia in assoluta riservatezza

Davide Spigarolo e Francesca Michielin nel giorno delle nozze

Riservatezza è stata la parola d'ordine del matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo. Per fare in modo che questa giornata di festa si svolgesse senza intoppi o interferenze esterne, sono state rispettate alcune regole ben precise. Innanzitutto, una lista ristretta di invitati. Inoltre, la coppia ha potuto contare su un servizio di sicurezza che ha tenuto sotto controllo l'area perché non ci fossero imprevisti. La chiesa, infine, è rimasta chiusa solo per il tempo della cerimonia.