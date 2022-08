Francesca Michielin ha un nuovo amore, chi è il fidanzato Davide Spigarolo Su Instagram le foto dell’artista in compagnia dell’osteopata Davide Spigarolo, tra passeggiate in montagna e teneri abbracci al tramonto.

A cura di Daniela Seclì

Galeotto fu il tag. Così, coloro che seguono Francesca Michielin hanno appreso che nella sua vita c'è un nuovo amore. L'artista e conduttrice di X Factor, generalmente restia a parlare della sua vita privata, ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono durante la sua vacanza in montagna. Tra le foto che immortalano la natura incontaminata e i sentieri erbosi, anche quella in cui la sua ombra è accanto a quella di un uomo in una stradina. Chi è il suo misterioso accompagnatore? Si tratta di Davide Spigarolo: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Francesca Michielin innamorata di Davide Spigarolo

L'uomo del mistero che è accanto a Francesca Michielin si chiama Davide Spigarolo. In queste ore, entrambi hanno deciso di uscire allo scoperto. Lei ha pubblicato semplicemente la foto delle loro ombre e la didascalia: "Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti". Spigarolo, invece, ha condiviso con i suoi follower una serie di scatti di coppia e ha citato il verso della canzone August di Taylor Swift: "So much for summer love and saying ‘us'". Poi, la foto che li ritrae teneramente abbracciati al tramonto. L'artista ha commentato le foto con un cuoricino azzurro, mentre – tra un tripudio di commenti – c'è chi osserva: "Finalmente siete usciti allo scoperto, siamo felici per te Francesca".

Chi è Davide Spigarolo

Secondo quanto si apprende dai suoi profili social, Davide Spigarolo sembra essere estraneo al mondo dello spettacolo. È laureato in scienze motorie e lavora come osteopata e personal trainer. Su Instagram, ama documentare le giornate trascorse con gli amici, le avventurose vacanze e le escursioni in luoghi incontaminati, proprio come l'incantevole scenario che ha fatto da sfondo alla foto con Francesca Michielin al tramonto: "Invisible string".