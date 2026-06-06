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Francesca Michielin sposa il fidanzato Davide Spigarolo: le pubblicazioni a Bassano del Grappa

Francesca Michielin e il fidanzato Davide Spigarolo si sposano. La notizia è trapelata a seguito della comparsa delle pubblicazioni nei rispettivi comuni di residenza della coppia.
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A cura di Ilaria Costabile
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Nozze in arrivo per Francesca Michielin e il fidanzato Davide Spigarolo. I due stanno insieme da quattro anni, la cantante non ha mai nascosto l'intento di volersi sposare e pare che adesso sia arrivato il momento giusto. La notizia è trapelata a seguito delle pubblicazioni comparse nelle rispettive città. Al momento, però, non trapelano altri dettagli in merito al matrimonio.

Le pubblicazioni di Francesca Michielin e Davide Spigarolo

A riportare la notizia è Il Giornale di Vicenza che rende nota l'ufficialità del matrimonio, parlando proprio delle pubblicazioni a Bassano del Grappa, comune di residenza della cantante e Marostica, comune in cui abita il compagno. Le celebrazioni si svolgeranno, quindi, nei prossimi mesi. Sui social nessun riferimento, nessun annuncio ufficiale, in attesa forse di una comunicazione più dettagliata da parte dei due novelli sposi. La cantante aveva già anticipato in qualche intervista di essere innamorata e di aver pensato anche al matrimonio, ma di voler aspettare il momento giusto per compiere questo passo, dopo ben quattro anni d'amore.

Chi è Davide Spigarolo, il futuro marito di Francesca Michielin

Francesca e Davide Spigarolo sono fidanzati dal 2002. Lui è il figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio, ed è un preparatore atletico, come si evince anche dalle foto pubblicate sui social in cui mostra i risultati delle sessioni di allenamento degli atleti che segue. Dopo una laurea in scienze motorie, ha iniziato a fare il personal trainer e l'osteopata, scegliendo poi la strada della preparazione atletica. A differenza della sua fidanzata che, pur essendo un personaggio pubblico, tende a tenere lontano dai riflettori tutto ciò che fa parte del suo privato, Davide pubblica scatti che li ritraggono insieme, che sia a una festa, in vacanza, che sia un momento qualunque della loro giornata.

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