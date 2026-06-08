“Avevo un tumore al seno, decisi di fare una mastectomia e mio marito mi lasciò”: la rivelazione di Sharon Stone

Sharon Stone rivela perché finì il matrimonio con Phil Bronstein. L’uomo non accettava la sua decisione di sottoporsi a una mastectomia bilaterale dopo la diagnosi di tumore al seno.

Sharon Stone ha raccontato un doloroso retroscena sul suo matrimonio con il giornalista Phil Bronstein, un legame sentimentale che si è protratto dal 1998 al 2004. Secondo quanto racconta l'attrice, l'ex marito avrebbe deciso di lasciarla a seguito della sua decisione di ascoltare il consiglio dei medici e sottoporsi a una mastectomia bilaterale dopo una diagnosi di tumore al seno.

Sharon Stone, che oggi ha 68 anni, ne ha parlato nel podcast The Person Who Believed In Me di David Begnaud. I fatti risalgono al 2001, quando l'attrice si sottopose a un controllo ed emersero delle masse tumorali "giganti" al seno: "Uno dei tumori era più grande dell'intero seno sinistro". A questo punto, il dottore si recò a casa di Sharon Stone per parlare della situazione e darle il giusto consiglio su come procedere.

La decisione di sottoporsi a una mastectomia bilaterale e la lite con l'ex marito

Sharon Stone e Phil Bronstein

Lo specialista fu molto chiaro: "Pensiamo che dovresti sottoporti a una mastectomia bilaterale. La situazione è molto seria. E di solito, quando i tumori sono così estesi, sappiamo già prima di intervenire che si tratta di cancro". Sharon Stone si disse d'accordo e fu proprio questa decisione a causare la reazione del marito. L'attrice non lo menziona mai, ma all'epoca dei fatti era sposata con il giornalista Phil Bronstein. L'uomo sbottò: "È ridicolo". Stone ha fatto sapere che era "furioso" perché aveva deciso di sottoporsi all'intervento. Il dottore provò a farlo ragionare spiegandogli che se le sue pazienti avessero il coraggio di sottoporsi alla mastectomia, molte di loro sarebbero ancora vive. Sharon Stone intervenne per precisare che la decisione spettava solo a lei: "Quella fu la fine del matrimonio. In quel momento ha chiuso con me. Pensava che io fossi ridicola, che stessi prendendo troppe decisioni da sola".

Il tumore al seno di Sharon Stone era benigno

A seguito di ulteriori esami emerse che il tumore che Sharon Stone aveva al seno era benigno e quindi alla fine decise di non sottoporsi all'intervento. Tuttavia, il matrimonio con Phil Bronstein era ormai finito. La star hollywoodiana aveva compreso di non potere più fare affidamento su quell'uomo con cui aveva condiviso un pezzo di vita e con il quale aveva adottato il figlio Roan.