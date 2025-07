video suggerito

Cecilia Capriotti sposa in pizzo: l’abito bianco per il matrimonio con Gianluca Mobilia Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati a Panarea lo scorso weekend, coronando così il loro sogno d’amore dopo 11 anni insieme. Cosa ha indossato la sposa? Ecco tutti i dettagli del suo abito bianco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia sono marito e moglie: lo scorso sabato si sono sposati, coronando così il loro sogno d'amore dopo 11 anni insieme. Per il matrimonio sono volati a Panarea, l'isola delle Eolie che li ha fatti conoscere, ospitando nella meravigliosa cornice del Raya tutti i familiari e gli amici più cari. I festeggiamenti sono partiti all'inizio del weekend tra sofisticate cene a base di sushi e divertenti party pre-wedding e in tutti i casi la grande protagonista è stata la sposa. Se a poche ore dalle nozze aveva optato per un elegante abito champagne, per il fatidico sì ha rispettato la tradizione del bianco: ecco tutti i dettagli dell'abito da sposa.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Cecilia Capriotti

Come già anticipato da Cecilia Capriotti in persona, per il grande giorno si è affidata alla stilista italiana Elisabetta Polignano, che ha realizzato per lei un cosiddetto "sogno d'alta moda". Ha optato per un romantico pizzo traforato total white, indossando una sinuosa sirena che le ha fasciato la silhouette con sensualità.

Cecilia Capriotti in Elisabetta Polignano

Per essere precisi, l'abito da sposa aveva le maniche lunghe, il collo alto, un corsetto steccato e una maxi gonna con strascico. Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta e il lunghissimo velo di tulle (che ha portato agganciato al raccolto tiratissimo e con la fila centrale). Il dettaglio che non è passato inosservato? Al ricevimento la sposa è arrivata meravigliosa in bianco ma con una borsetta color panna tra le mani.

Cecilia Capriotti in Elisabetta Polignano

Cecilia Capriotti col maxi spacco al matrimonio

Come richiede la tendenza bridal più gettonata tra le star, nel corso delle serata Cecilia Capriotti si è cambiata. Per il tradizionale taglio della torta la showgirl ha sfoggiato un secondo abito bianco, sempre di pizzo firmato da Elisabetta Polignano.

Il secondo abito da sposa

Niente più collo alto e maniche lunghe, ha optato per un modello smanicato e con un profondo scollo a V, contraddistinto da una lunga gonna a tubino con un maxi spacco laterale. Rivoluzione anche in fatto di acconciatura: Cecilia ha abbandonato il raccolto e ha lasciato i capelli sciolti e fluenti. Quante sono le spose che prenderanno ispirazione da lei, puntando tutto su degli abiti di pizzo per il loro grande giorno?

Cecilia Capriotti in Elisabetta Polignano