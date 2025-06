video suggerito

Federica Calemme svela i due vestiti da sposa indossati al party con gli amici dopo la cerimonia Federica Calemme ha fatto tre cambi d'abito nel giorno del sì: uno in pizzo, uno con scollo all'americana e un minidress strapless.

A cura di Giusy Dente

Federica Calemme e Ginmaria Antinolfi sono marito e moglie. Ad agosto scorso lui le ha fatto la fatidica proposta durante una vacanza in Grecia e ora sono saliti sull'altare unendosi in matrimonio. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sabato 7 giugno: prima la cerimonia in Chiesa, poi la sontuosa festa con amici e parenti, tutto nella costiera sorrentina. La sposa ha indossato in tutto tre abiti: uno per il rito religioso, due per il party.

Gli abiti da sposa di Federica Calemme per la festa

Come molte spose moderne fanno, anche Federica Calemme non ha resistito alla moda del cambio d'abito nel giorno delle nozze. Solitamente il cambio look va a scandire diversi momenti della giornata: si passa dal vestito tradizionale e romantico del rito religioso a quello più glamour e frizzante della festa, cercando in questo secondo caso di tenere in considerazione anche l'esigenza di stare comodi, per scatenarsi durante i festeggiamenti.

Così è stato anche per la ex gieffina, che ha partecipato in passato anche a Miss Italia. Proprio nella casa del Grande Fratello ha conosciuto il suo compagno, nel 2021. Tra i presenti ai festeggiamenti, infatti, c'erano anche altri due concorrenti di quella edizione: Manuel Bortuzzo e Antonella Fiordelisi, quest'ultima giunta assieme al fidanzato Giulio Fratini (ex di Elisabetta Gregoraci).

C'erano anche Giulia Cavaglia e Giovanna Abat (ex volti di Uomini e Donne) e Raffaella Giudice (ex concorrente di Temptation Island). La sposa per il rito religioso ha indossato un abito in pizzo con silhouette a sirena realizzato da Mikela C Creazioni. Immancabile il lungo velo, come vuole la tradizione.

Poi gli sposi e i loro invitati si sono spostati al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, una splendida location panoramica nella penisola sorrentina. Per il taglio della torta ha scelto qualcosa di molto semplice e minimal, un candido vestito con scollo all'americana, schiena nuda e piccolo strascico posteriore.

Più audace il terzo vestito, quello che ha indossato per scendere in pista e godersi il dj-set assieme agli amici, così da ballare assieme a loro e celebrare in grande stile il sì appena pronunciato. È un minidress composto da corpetto strapless con stecche e gonnellina, con cui ha chiuso la serata che l'ha ufficialmente resa la moglie del suo amatissimo Gianmaria.