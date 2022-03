Il look più strano degli Oscar 2022, Julia Fox sfila con una mano al collo e borsa di capelli umani Il look più strano di questi Oscar 2022 è probabilmente quello sfoggiato da Julia Fox al party di Vanity Fair: l’abito presentava una mano intorno al collo a effetto strangolamento, degno di un film horror! A completare il look, una pochette con capelli umani.

A cura di Giusy Dente

in foto: Julia Fox al Vanity Fair Oscar Party

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terminata la cerimonia di consegna degli Oscar 2022, si è tenuto il tradizionale party di chiusura, organizzato da Vanity Fair Usa. Vi hanno preso parte non solo i vincitori dell'ambita statuetta, per esempio Jessica Chastain, che ha portato a casa il premio come miglior attrice. È passata dall'abito rosa (uno dei più spettacolari visti sul red carpet) ricoperto di paillettes a quello verde, risultando senza dubbio tra le meglio vestite di quest'anno. Alla festa c'erano tantissimi ospiti: Kim Kardashian, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski per fare solo alcuni nomi. Tra le celebrities del mondo del cinema, invece, erano invece Kristen Stewart, Anya Taylor-Joy, Zendaya e anche Jolia Fox.

Il look più strano degli Oscar 2022

Al Vanity Fair Oscar Party Julia Fox ha lasciato tutti di stucco col suo look. Originale, strano, bizzarro, macabro se vogliamo, ma sicuramente capace di attirare sguardi e non poca curiosità. Difatti l'outfit sta facendo il giro dei social, anche perché alla domanda su chi fosse lo stilista, l'attrice non ha saputo rispondere! "Hans qualcosa, il cognome è tedesco e non lo so pronunciare" si è giustificata. In realtà dietro l'abito in pelle nera, con mano all'altezza del collo che simula uno strangolamento, c'è Han Kjobenhavn: è un brand con sede a Copenaghen, in Danimarca, fondato da Jannik Wikkelsø Davidsen nel 2008.

in foto: Julia Fox in Han Kjobenhavn

Il marchio in origine produceva solo occhiali, poi si è esteso anche al settore abbigliamento. Il capo è stato realizzato in collaborazione con Naomi Gilon, un'artista di Bruxelles che modella la ceramica per realizzare opere bizzarre (e per certi versi terrificanti): gli artigli da strega sono la sua specialità, che applica su accessori, borse, scarpe. Julia Fox ha completato il look con soprabito Balenciaga, guanti alti fin sopra al gomito, stivali a punta in pelle e una pochette adornata con capelli umani. L'effetto dark è stato amplificato dal make up, con labbra nude e occhi in primo piano enfatizzati da uno smokey eyes dall'effetto molto drammatico.

in foto: Julia Fox al Vanity Fair Oscar Party

L'attrice americana ha sempre avuto uno stile audace e alternativo: di recente l'abbiamo vista completamente vestita di latex e in un look total denim piuttosto succinto. L'ex fiamma di Kanye West (hanno avuto un brevissimo flirt) sa davvero come stare al centro dell'attenzione: che si tratti di un dettaglio vistoso o un particolare sexy, uno spacco o una scollatura, un vedo non vedo o come in questo caso di un'ispirazione che arriva dritta da un film horror.