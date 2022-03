Julia Fox col look total denim fai da te: ricava il top da un paio di jeans Riciclare, non buttare: contro ogni spreco, Julia Fox ha combinato la filosofia del riciclo a quella del fai da te, realizzando un look in total denim a partire da un paio di jeans. Ne ha ricavato un top e in un tutorial ha spiegato come fare.

A cura di Giusy Dente

Instagram @juliafox

Mentre sulle passerelle spopolano i look in latex, Julia Fox va controcorrente e risponde col denim, intramontabile e sempre di moda. La modella ha abbracciato la filosofia del riciclo e per la serie ‘non si butta via niente’ ha utilizzato un paio di jeans per ricavarne un outfit originale a prova di spreco. Tutto frutto della sua fantasia e manualità, ma i segreti non li ha tenuti per sé: su Instagram ha condiviso il tutorial per replicare la sua creazione e sfoggiarla questa estate. Servono solo pazienza, colla e un paio di forbici.

La moda del momento è il latex

La sfilata di Versace alla Milano Fashion Week è stata il trionfo del latex, tra corsetti, leggings e tubini. Proprio un abito della Maison lo ha recentemente sfoggiato Miriam Leone, in occasione della presentazione del suo nuovo film: una creazione celeste con scollatura bustier e l'iconico logo della Medusa sulle bretelline. L'attrice ha anticipato così la primavera, ma non è la sola che ha abbracciato la tendenza del momento. Come lei si è ispirata alle dominatrici della passerelle di Versace anche Soleil Stasi, colorata a La Pupa e il Secchione con un minidress della Maison della collezione Pre-Fall 2019: taglio cut-out sotto al seno e iconici bottoni gold con la medusa. Anche Lottie Moss (la sorella di Kate) sul red carpet degli NME Awards 2022 ha sfoggiato un look da dark lady con abito di latex. Prima di lei era stata la volta di Julia Fox alla prima di Batman.

Julia Fox fan del denim

Dopo aver sperimentato il look tutto di vernice, Julia Fox ha optato per l'intramontabile total denim. Ha osato con un outfit audace che non è impossibile da replicare. Difatti la modella ha condiviso i suoi segreti in un tutorial, che permette di replicare la sua creazione trendy. Partendo da un paio di jeans, è riuscita a ricavarne un micro top da abbinare. Lei ha completato con ulteriori dettagli denim: stivali a punta con tacco a spillo e una borsa, entrambi di Alexander Wang. Pronte a copiare il suo look?