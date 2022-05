Julia Fox al supermercato, fa spesa in mutande e reggiseno (con accessori total denim) Julia Fox sfoggia look provocanti e audaci non solo sul red carpet, ma anche quando va a fare spesa: si è recata al supermercato indossando solo l’intimo.

Julia Fox ama stupire, non solo sui red carpet, ma anche nella vita di tutti i giorni. Il suo stile è audace e trasgressivo, che si tratti di un evento glamour o semplicemente del parcheggio di un supermercato. L'attrice di recente ha fatto parlare per il look sfoggiato in occasione della cerimonia di premiazione degli Oscar, decisamente il più strano della serata. Ha sfilato con un abito degno di un film horror: una creazione di Han Kjobenhavn, con una mano tridimensionale intorno al collo a effetto strangolamento. Ha poi completato il look con una pochette realizzata con capelli umani. Ma quando esce a fare la spesa, come si veste Julia Fox?

Julia Fox ama i denim look

Di recente Julia Fox ha sfoggiato orgogliosa un outfit realizzato interamente con le proprie mani. Si tratta di una creazione fai da te e sui social ha anche spiegato dettagliatamente ai suoi follower come replicarla. Non è solo un modo per essere trendy, ma anche per scongiurare gli sprechi. L'attrice, infatti, ha trasformato dei vecchi jeans in un crop top e ha completato il look total denim con stivali e borsa, di jeans anche questi ed entrambi firmati Alexander Wang.

Julia Fox in intimo al supermercato

Julia Fox ha sfoggiato gli stessi accessori per recarsi in un supermercato a fare spesa, anche se ad attirare l'attenzione è stato altro: l'attrice è stata fotografata nel parcheggio, con tanto di maxi carrello, in slip e reggiseno. Ha coperto l'abbigliamento intimo con una lunga giacca, in jeans come borsa e stivali.