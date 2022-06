Cecilia Rodriguez in total denim: il tocco glamour del look è il reggiseno gioiello Il reggiseno gioiello impreziosisce anche i look più casual: Cecilia Rodriguez lo ha scelto per esaltare il décolleté in un colorato outfit total denim.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Icon Denim

A differenza della sorella Belén, concentrata sulla sua carriera televisiva, Cecilia Rodriguez è molto più focalizzata sul settore moda. La 32enne ha alcune esperienze sul piccolo schermo, ma la vera passione è per il settore fashion. Al momento sta lavorando a un progetto top secret che però le sta molto a cuore, che una volta concretizzato sarà la realizzazione di un vero e proprio sogno nel cassetto: una collezione di abbigliamento tutta sua, che spera di poter lanciare presto. L'amore per la moda traspare in ogni suo outfit, da quello più casual a quello più glamour: sa essere sempre riconoscibile, dando carattere ai look portando la sua personalità.

Cecilia Rodriguez in Icon Denim

Cecilia Rodriguez lancia l'accessorio dell'estate

Un tocco scintillante ed ecco che anche l'outfit più casual, diventa immediatamente qualcosa di più. Cecilia Rodriguez ha scelto un colorato look total denim di Icon Denim: pantaloni a vita alta da 164 euro abbinati a giacca oversize negli stessi colori da 170 euro. Ha impreziosito il tutto con un reggiseno gioiello.

in foto: reggiseno gioiello Alto Jewels

Lo aveva sfoggiato in occasione della Milano Fashion Week. Aveva scelto un body jewel (o jewel dress) da usare come sottogiacca. Anche stavolta si è rivolta allo stesso brand, Alto Jewels. Ha indossato il modello Trimi, interamente in perline e con trama a rombi, spalline sottilissime, ampia scollatura. Costa 26 euro. Il reggiseno gioiello è perfetto per esaltare il décolleté, difatti Cecilia Rodriguez lo ha indossato sotto alla giacca aperta e sul seno nudo. In quante le copieranno l'idea, per brillare nei mesi a venire durante le feste in spiaggia?