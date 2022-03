Cecilia Rodriguez: “La tv non è la mia passione, in arrivo la mia linea di moda dallo stile hippie” Cecilia Rodriguez a Fanpage.it ha rivelato di essere molto concentrata su un progetto che spera di concretizzare presto: una linea di abbigliamento. Avrà il suo stile: hippie e chic al tempo stesso.

Le sorelle Rodriguez hanno in comune la passione per la moda. Cecilia ha preso parte a diversi eventi della Milano Fashion Week. Alla presentazione di Borsalino ha attirato l'attenzione sfoggiando un originale body jewel al posto del reggiseno. Ma ha preso parte anche alla sfilate di Luisa Spagnoli e a quella di Ermanno Scervino. Proprio durante questa occasione ha raccontato a Fanpage.it i suoi progetti nell'ambito fashion, in cui è attivissima. E per i suoi follower e fan ha in serbo molte sorprese.

Cecilia Rodriguez in prima fila alla MFW

La Milano Fashion Week è stata un successo: dopo due anni all'insegna delle restrizioni imposte dalla pandemia, che avevano stravolto il normale svolgimento delle sfilate, questa volta si è respirata un'aria di normalità, con tanti ospiti e show in presenza, non solo digitali. C'erano influencer e celebrities provenienti da ogni parte del mondo, giunti per guardare in anteprima le nuove collezioni delle principali Case di moda. Cecilia Rodriguez si è detta entusiasta di questo clima finalmente gioioso e disteso: "Non vedevo l'ora di poter socializzare un po' con la gente e vedere queste cose dal vivo". Da fashion addicted, non poteva rinunciare all'evento più glamour dell'anno. La moda è da sempre la sua passione, che è riuscita a tramutare in un lavoro. E ci sono delle novità professionali in arrivo.

Cecilia Rodriguez alla sfilata di Ermanno Scervino

Cecilia Rodriguez pronta al lancio di una linea tutta sua

Hinnominate è il brand di abbigliamento sportivo creato da Belén, Jeremias e Cecilia Rodriguez, che fanno anche da testimonial. Di recente hanno integrato nella collezione una linea per bambini, affidata al volto di Santiago: il figlio della showgirl argentina fa da modello per la prima volta. "La linea kids sta andando molto bene: tutto in famiglia come sempre" ha detto a Fanpage.it, a cui ha anche anticipato una novità che la riguarda. "A breve farò la mia linea. Voglio portare il mio stile, quello che mi è piaciuto sempre, un po' lo stile hippie però chic".

Cecilia Rodriguez alla sfilata di Luisa Spagnoli

Cecilia Rodriguez è molto focalizzata su questo obiettivo, che intende concretizzare a breve e a cui sta lavorando già da un po' di tempo. All'orizzonte non ci sono progetti televisivi, messi forse un po' da parte proprio per dedicarsi esclusivamente alla moda, che il suo reale interesse: "Ho sempre detto che la tv non è la mia passione, non sono portatissima per quello, poi quando arrivano situazioni io le valuto. Al momento non c'è niente in ballo però non si sa, mai dire mai!".