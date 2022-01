Santiago diventa modello: il figlio di Belén testimonial del brand di moda della mamma Santiago, il figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ha debuttato come modello. È diventato testimonial della collezione Kids di Hinnominate, il brand di moda della mamma, e per l’occasione ha cambiato per l’ennesima volta hair look.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in Italia dopo aver passato i primi giorni del nuovo anno in vacanza in Sudamerica e fin da subito si è buttata a capofitto nel lavoro. Certo, nelle ultime ore si parla molto di lei per un presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, ma è chiaro che al momento le sue priorità sono altre. La cosa che la rende più felice? Si è riunita ai figli Santiago e Luna Marì, con i quali posa spesso nelle Stories condivise sui social. Di recente è riuscita a unire "l'utile al dilettevole" convincendo il primogenito a diventare modello: sarà proprio lui il testimonial della prima collezione Kids del brand di moda della mamma.

Il figlio di Belén e Stefano posa per Hinnominate Kids

Hinnominate è il brand fashion che Belén Rodriguez ha creato con i fratelli Cecilia e Jeremias e, complice il fatto che a sponsorizzarlo sono stati loro stessi, sta ottenendo un incredibile successo. Ora i tre hanno dato vita anche a una collezione Kids e per "rimanere in famiglia" hanno pensato bene di trasformare Santiago nel loro testimonia. Il figlio dell'argentina e dell'ex ballerino di Amici questa mattina ha preso parte al suo primo shooting fotografico e, sebbene non sembrasse entusiasta, è stato immortalato con orgoglio dalla mamma. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'anteprima delle sue prime foto in versione modello.

Santiago De Martino dal parrucchiere

Santiago dal parrucchiere con Belén

Ieri sera Belén ha fatto visita al suo parrucchiere milanese e, dopo aver sfoggiato una frangia a tendina nelle ultime settimane, ha scalato ulteriormente i capelli, aggiungendo delle sfumature caramello. Ad accompagnarla c'era il figlio Santiago, che è finito "tra le grinfie" dell'hairstylist per apparire impeccabile sul set di Hinnominate. Qualche giorno fa aveva sconvolto tutti con un audace ciuffo fucsia ma ora le cose sono cambiate: il figlio della Rodriguez e Di Martino si è scurito di nuovo i capelli, anche se non ha rinunciato alle sfumature bionde decisamente più chiare del suo colore naturale. Il bimbo continuerà a sorprendere i followers dei genitori con i suoi colpi di testa nelle prossime settimane?