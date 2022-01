Belén Rodriguez dal parrucchiere con il figlio Santiago: ora ha i capelli con sfumature caramello Dopo la frangia a tendina, Belén Rodriguez cambia ancora look con un nuovo colore di capelli: c’è aria di novità anche in amore?

A cura di Beatrice Manca

Aria di cambiamenti per Belén Rodriguez: la showgirl argentina si è concessa un pomeriggio dal parrucchiere insieme al figlio Santiago per provare un nuovo look. In questi giorni si è riacceso il gossip su un possibile ritorno di fiamma con l’ex Stefano De Martino e forse è vero il vecchio adagio secondo cui una donna cambia taglio di capelli quando vuole dare una svolta alla sua vita amorosa. Qualunque sia la ragione, Belén ha deciso di iniziare il 2022 provando nuovi look: subito dopo Capodanno aveva tagliato la frangia a tendina (identica a quella della sorella Cecilia) e ora ha deciso di scaldare il colore con nuove sfumature di tendenza.

Belén e Santiago dal parrucchiere insieme

Belén da pochi mesi è diventata mamma di una bambina, Luna Marì, e anche se la famiglia è cresciuta cerca di ritagliarsi alcuni momenti da sola con il figlio maggiore, Santiago. Madre e figlio hanno passato un pomeriggio insieme nel salone Aldo Coppola, dove entrambi si sono lasciati coccolare dalle mani esperte degli hair stylist. Belén ha immortalato ogni momento della seduta sui social, incluso il piccolo Santiago con la carta stagnola in testa. Prima delle vacanze di Natale il figlio di Belén aveva tinto il ciuffo di rosa fucsia, un colore poi sbiadito naturalmente con il tempo e i lavaggi: è il momento di provare una nuova sfumatura?

Il nuovo colore di capelli di Belén

Nel frattempo anche Belén ha approfittato per dare una spuntata ai capelli, regolando la lunghezza della frangia e delle scalature. Ora la chioma è leggermente più corta e più voluminosa, con morbide onde che le accarezzano il viso. Ha poi deciso di schiarire le lunghezze provando delle calde sfumature color caramello, una delle nuances più in voga del momento. Il nuovo taglio preannuncia una novità anche in amore?