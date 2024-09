La cena di compleanno di Belén Rodriguez: festeggia i 40 anni in abito bianco

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez ha compiuto 40 anni. La conduttrice e showgirl sta affrontando un periodi di grandi novità: si sta preparando al rientro in televisione, con due programmi uno sul Nove e l'altro su Real Time, e sta traslocando in una nuova casa a Milano, come ha raccontato lei stessa su Instagram. La nuova casa, che è in fase di ristrutturazione, è un attico dall'enorme terrazzo dove la showgirl vivrà con i figli Santiago e Luna Marì. Anche l'ex marito Stefano De Martino ha aiutato Rodriguez nel trasloco visto che il loro primogenito vivrà nella nuova casa della madre. In questo periodo di cambiamento, Belén Rodriguez ha scelto di festeggiare i suoi 40 anni con una cena intima, con pochi amici e parenti, a lume di candela: per l'occasione ha scelto un abito bianco senza maniche perfetto per la serata.

Festeggia con amici e parenti Belén Rodriguez, che per il suo 40esimo compleanno punta sulla semplicità. La cena, organizzata in un ristorante a Milano, aveva un allestimento super romantico: un grande tavolo bianco al centro della sala sovrastato da una decorazione floreale sui toni del lilla e del prugna, ripresi anche dall'allestimento floreale presente sul tavolo, tempestato di mille candele.

La showgirl ha spento le 40 candeline sulla torta, su cui era stata aggiunta la scritta "Feliz Cumple", insieme alla figlia Luna Marì, che, come la mamma era vestita in bianco. Se la figlia indossava una piccola blusa tempestata di fiorellini, la madre era elegantissima in un abito total white smanicato e leggermente accollato.

Il vestito a tunica era composto da una parte superiore leggermente drappeggiata e da una gonna a tubino midi super aderente. Per completare il look per la festa di compleanno, Belén Rodriguez ha indossato un paio di décolléte anche queste ton sur ton con il vestito. I capelli, invece, erano raccolti in uno chignon da cui era stata lasciata libera una ciocca. Un serata perfetta all'insegna della semplicità.

