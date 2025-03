video suggerito

Cosa ha indossato Belén Rodriguez per il compleanno di mamma Veronica Cozzani Ieri Veronica Cozzani ha compiuto 62 anni e Belén Rodriguez le ha organizzato una festa casalinga con la famiglia al completo. Cosa ha indossato la conduttrice per il compleanno della mamma?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per la famiglia Rodriguez: Veronica Cozzani ha compiuto 62 anni e ha voluto festeggiare in compagnia delle persone care. A organizzare l'esclusivo party domestico è stata la figlia Belén Rodriguez, che ha aperto le porte del suo nuovo appartamento milanese per accogliere tutti gli invitati. Tra loro non c'erano solo i figli Luna Marì e Santiago ma anche la sorella Cecilia col marito Ignazio Moser e il fratello Jeremias. Tra torte, candeline e palloncini, la padrona di casa ha trovato anche il tempo per scattarsi qualche selfie, rivelando l'outfit scelto per i festeggiamenti in famiglia.

La festa di compleanno a casa di Belén

Cosa c'è di meglio di festeggiare il compleanno in famiglia, circondati dall'affetto di figli e nipoti? È proprio quanto fatto da Veronica Cozzani, che ha accettato di organizzare una cena intima a casa della primogenita Belén. L'evento è andato in scena nel salotto della nuova casa milanese (come si evince dall'iconico lampadario con i foglietti), dove la tavola è stata imbandita fiori freschi, piatti coordinati e palloncini. Il momento più emozionante della serata? Quello in cui la nonna ha spento le candeline accanto ai nipoti Santiago e Luna Marì (come è stato documentato dai vari commensali sui social).

L'allestimento a casa di Belén

Il look di Belén Rodriguez che anticipa la primavera

L'avevamo lasciata sul palco con mini dress bordeaux e caschetto lungo, ora ritroviamo Belén a casa in una versione decisamente più casual e primaverile.

Belén Rodriguez in Mar De Margaritas

Per il compleanno della mamma ha scelto uno degli abiti della sua collezione Mar De Margaritas, per la precisione il modello Yohanna con scollo squadrato, maniche corte e a palloncino e gonna alla caviglia con maxi spacco, la sua particolarità? È in un vitaminico arancione, decorato all-over con delle micro piume celesti (prezzo 215 euro). Capelli sciolti e con la fila centrale, make-up con focus sugli occhi e immancabili tacchi: Belén è super glamour anche tra le mura domestiche.

Abito Mar De Margaritas