Cosa ha indossato Belén Rodriguez per la festa di compleanno della sorella Cecilia Belén Rodriguez non poteva mancare alla festa di compleanno della sorelle Cecilia, anzi, ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è lasciata alle spalle il momento difficile che ha vissuto dopo la rottura con Stefano De Martino e ha ripreso in mano la sua vita, buttandosi a capofitto nel lavoro. Attualmente è al timone della nuova edizione di OnlyFun e ogni settimana sul palco di Tv8 incanta tutti con i suoi look all'insegna del glamour. Ieri, inoltre, si è servita dei social per documentare un evento speciale: il compleanno della sorella Cecilia Rodriguez. Ha partecipato alla cena in famiglia organizzata dalla festeggiata e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Cosa ha indossato per i 35 anni della sorella?

Chi ha firmato il mini dress di Belén Rodriguez

Se la "birthday girl" Cecilia Rodriguez ha puntato sulla formalità di un completo gessato a tre pezzi, Belén ha lasciato trionfare la sensualità. Per la festa al ristorante di sua sorella ha puntato tutto sull'effetto sparkling con un mini dress scintillante che non poteva passare inosservato.

Belén in Staud

Si tratta di un capo firmato Staud, per la precisione il modello Le Sable: è un abitino corto ed elasticizzato total black ma ricoperto di perline e paillettes con dei decori ispirati alle costellazioni. Ha le spalline larghe, la scollatura generosa e un micro spacco laterale, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.046 euro.

Abito Staud

Abito corto con paillettes Le Sable

Belén col caschetto liscio alla festa di Cecilia

Per completare il look da festa Belén Rodriguez ha indossato un paio di collant velati che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle, mentre per quanto riguarda il trucco ha optato per dei toni naturali sulla bocca e un tocco shining sulle palpebre, dunque in pieno mood "stellare" proprio come il mini abito. A fare la differenza sono stati i capelli: la conduttrice ha sfoggiato il nuovo caschetto corto, portandolo extra liscio e con la fila centrale. In quante prenderanno ispirazione dalla scelta di stile di Belén per le feste di compleanno delle loro sorelle?

Belén col caschetto