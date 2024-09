Stefano De Martino alle prese col trasloco del figlio Santiago, andrà a stare nella nuova casa di Belén

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Non solo i pacchi di "Affari Tuoi", che lo vede alla conduzione da inizio settembre al posto di Amadeus. Stefano De Martino è alle prese anche con i pacchi del figlio Santiago. Pacchi, scatoloni, valigie d'ogni tipo: in alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi, il conduttore napoletano abbraccia il piccolo, che oggi ha 11 anni, e lo aiuta a portare le sue cose nella nuova casa milanese della madre Belén Rodriguez. Padre e figlio non sono soli: con loro c'è Veronica Cozzani, mamma della showgirl e nonna di Santiago.

Stefano De Martino con il figlio Santiago e Veronica Cozzani, foto dal settimanale Chi

Le frecciate di Belén a Stefano dopo la rottura

In questi mesi, il conduttore farà avanti e indietro tra Roma, dove si registra il noto gioco a premi in onda su Rai 1 in cui veste il ruolo di conduttore, e Milano, città in cui il figlio vive con la madre. Nonostante vari screzi passati, De Martino attualmente è in buoni rapporti con l'ex moglie, nonostante le frecciatine che di tanto in tanto lei gli lancia sui social. L'ultima c'è stata in occasione della provocazione di un utente su Instagram, che le aveva detto: "Vogliamo anche te ad Affari Tuoi". La showgirl aveva risposto al commento, scherzando: "Non sono stati buoni affari".

Belén e la nuova relazione con Angelo Edoardo Galvano

Attualmente, Belen ha una relazione con Angelo Edoardo Galvano, che ha da poco ufficializzato sui social, postando una foto del ragazzo tra gli scatti in un carosello sulla sua giornata tipo. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo Capodanno e, passo dopo passo, Angelo ha iniziato a prendere spazio nella sua vita. Dopo un viaggio a Disneyland, la coppia ha poi iniziato a farsi vedere più spesso in giro, insieme. Non sono mancati viaggi, anche in solitaria, per godersi questa conoscenza che ha preso, giorno dopo giorno, i contorni di una storia davvero importante.

Anche sul piano lavorativo, Belén è in un periodo positivo: a novembre partirà il suo programma su Discovery "Amore alla prova-La crisi del settimo anno", mentre nel 2025 girerà la nuova stagione del programma comico "Only Fun". Per quanto riguarda Stefano, al momento risulta single e ha passato l'estate a prepararsi per Affari tuoi.