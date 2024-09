video suggerito

Le foto di Santiago De Martino in skateboard a Milano: "Mamma Belen Rodriguez lo manda a spasso da solo" Santiago De Martino, 11 anni, è stato paparazzato dal mentre passeggia da solo per Milano con in mano il suo skateboard. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha imparato ad usarlo grazie al padre e ora è diventata la sua 'coperta di Linus' e lo porta sempre con sè.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo un'estate passata al mare, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ai loro impegni in città. La showgirl ha trascorso alcune settimane di relax ad Albarella insieme ad Angelo Galvano, mettendo a tacere le voci di crisi secondo cui la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. Il conduttore è invece volato in Sardegna con la sorella Adelaide, concedendosi del tempo in famiglia e preparandosi alla stagione televisiva. Di recente infatti ha debuttato su Nove come conduttore di Affari Tuoi, registrando ottimi ascolti. Con loro il figlio Santiago De Martino: prima con la madre ad Albarella e poi con il padre in montagna. Ora anche il ragazzino, 12 anni, è tonato a Milano ed è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre passeggia per la città.

Santiago in skateboard a Milano, le foto mentre raggiunge casa dei nonni

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato Santiago De Martino mentre passeggia da solo per Milano. Il ragazzino ha percorso solo pochi metri, quelli lo separano da casa di mamma Belen a quella dei nonni. Come mostrano le immagini, l'undicenne cammina per strada con un berretto in testa, grandi cuffie alle orecchie e sotto braccio porta il suo amato skateboard. Un accessorio che è diventato la sua "coperta di Linus", visto che sembra portarlo sempre con sè. È stato proprio il padre a insegnarli come usarlo quando era piccolissimo e invece spesso si allena nel garage di Belen. Il figlio della coppia, racconta Chi, è reduce da un'estate bellissima, trascorsa prima con la madre ad Albarella e poi con il padre in montagna.

Belen Rodriguez ad Albarella, Stefano De Martino con la sorella: l'estate dei genitori di Santiago

Nei mesi estivi la showgirl si è concessa qualche settimana di relax sull'isola di Albarella, dove ormai ama trascorrere le vacanze e dove spesso si rifugia quando vuole staccare la spina dalla città. Con lei il fidanzato Angelo Calvano, contrariamente alle voci di crisi secondo cui la storia d'amore tra i due sarebbe naufragata. A metterle a tacere lui stesso, che si è geolocalizzato su Instagram proprio in quella località. De Martino, nel frattempo, è stato immortalato dal settimanale Chi in Costa Smeralda, mentre giocava con il nipotino, figlio di sua sorella Adelaide. Accanto al conduttore nessuna donna (almeno ufficialmente) perché le sue energie sarebbero tutte rivolte alla famiglia e alla carriera. Il debutto come nuovo volto di Affari Tuoi è avvenuto il 2 settembre e ha registrato ottimi ascolti, battendo la prima puntata della scorsa edizione, condotta da Amadeus.