Angelo Galvano ad Albarella con Belen Rodriguez, la foto che mette a tacere le voci di crisi Le indiscrezioni sulla fine della storia tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sono emerse nei giorni scorsi, a smentirle ci pensa l'ingegnere siciliano pubblicando uno scatto ad Albarella, dove si trova anche la showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate, come si suol dire, è la stagione dell'amore che può sbocciare, ma che può anche esplodere da un momento all'altro. La seconda opzione sembrerebbe quella che si addice a Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano, che stando ai rumors che si rincorrono da giorni, pare che siano sul punto di lasciarsi. Chi ha deciso di mettere a tacere le voci di una possibile rottura è stato proprio l'ingegnere siciliano che, infatti, ha pubblicato su Instagram una storia impostando come luogo proprio Albarella, dove si trova anche la showgirl argentina.

La smentita di Angelo Edoardo Galvano

Insomma, sebbene ci sia qualcuno che voglia far naufragare la storia d'amore di Belen Rodriguez, pare proprio che stavolta gli indizi portino ad una conclusione piuttosto diversa. A smentire le voci insistenti di una rottura, anche brusca secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, è stato proprio Angelo Galvano che senza nemmeno aggiungere parole, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui esce chiara la geolocalizzazione "Isola di Albarella". Quindi, i due, fino a prova contraria starebbero insieme. Conferma che arriverebbe anche le segnalazioni di qualche utente su Instagram che ha scritto a Deianira Marzano, dicendo che, trovandosi sul posto, li ha visti insieme andare in giro in golf car. Insomma, una conferma che si aggiungerebbe anche ad un comportamento social, da parte del siciliano, particolarmente attivo, tra like e commenti alla showgirl.

Il silenzio di Belén Rodriguez

Belén, invece, abituata al chiacchiericcio sul suo conto, non ha commentato le indiscrezioni delle ultime ore, ha preferito affidarsi al silenzio. D'altra parte, anche in passato, non ha mai avuto problemi nel raccontare le sue vicissitudini sentimentali. La rottura, quindi, almeno per ora sembra essere un'ipotesi lontana e la showgirl può vivere serenamente la sua estate, accanto all'uomo che, da qualche mese, è riuscito a darle tranquillità.