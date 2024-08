Belen e Angelo Galvano si sono lasciati, l’indiscrezione e la paura della soubrette di rimanere sola

video suggerito

Secondo le rivelazioni del settimanale Diva e Donna, la soubrette e l'ingegnere si sono già lasciati: "Ora ho paura di invecchiare da sola", avrebbe detto.

Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: "Ora ho paura di invecchiare da sola…”. Questo è il titolo del servizio che Diva e Donna rilancia nella copertina di questa settimana. Con Angelo Galvano sembrava una storia seria, ma adesso sembra proprio che la soubrette argentina abbia dato inizio a una nuova fase della propria vita: "È tornata single", Diva e Donna non ha dubbi.

La fine dell'amore tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano

Belen Rodriguez e Angelo Galvano erano stati protagonisti delle cronache del gossip qualche settimana fa. "Ha conquistato già i suoceri", recitava un servizio di Chi. Le foto erano state scattate nell'androne del palazzo di Milano dove abita Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Qualcosa si è rotto definitivamente tra i due eppure Belen sembrava particolarmente coinvolta questa volta. Per questo motivo, Diva e Donna rimbalza le indiscrezioni su quello che pensa al momento la Rodriguez: "Ho paura di invecchiare da sola". Come a rendersi consapevole del fatto di non avere fortuna nella relazioni e non essere in grado di trovarne una giusta.

Chi è Angelo Edoardo Galvano

Angelo Edoardo Galvano è un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili di 36 anni. È una personalità che, prima di imbattersi in Belen Rodriguez, era ben lontana dalle logiche del pettegolezzo a cui fanno fronte i protagonisti e le protagoniste del mondo dello spettacolo. Nonostante questo, a giudicare dalla sua presenza nei magazine del gossip, sembrava che Angelo Edoardo Galvano ci sapesse stare in questo mondo. Anche la soubrette argentina sembrava aver trovato finalmente la giusta serenità, come si è visto in alcune foto sempre pubblicate da Chi nelle quali addirittura si vedevano momenti di gioco tra l'ingegnere e i figli della showgirl, Luna Marì e Santiago. Purtroppo, però, la storia si è arenata senza altre possibilità.