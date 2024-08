video suggerito

“Belen Rodriguez e Angelo Galvano si sono lasciati”, ma le interazioni social direbbero altro La rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano è stata resa nota nelle scorse ore dal settimanale Diva e Donna, confermata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Eppure i movimenti social di lui sembrerebbero tradire lo scenario, piuttosto nero, nel quale si sarebbe chiusa la relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è diventata famosa, Belen Rodriguez ha abituato i suoi fan ad una vita sentimentale piuttosto altalenante, fatta di alti e bassi, di amori fulminei, ritorni di fiamma e a quanto pare anche l'ultima storia d'amore, quella con l'ingegnere Angelo Edoardo Galvano, sarebbe naufragata. A riportarlo è il settimanale Diva e Donna, ma lo conferma anche Alessandro Rosica, esperto di gossip con il quale la showgirl avrebbe anche un buon rapporto. Eppure, le interazioni social di lui direbbero tutt'altro.

I gesti social di Angelo Edoardo Galvano

Sebbene sia sempre stato piuttosto riservato, il suo profilo Instagram, infatti, non contiene nemmeno una foto, il giovane ingegnere siciliano in questi giorni non sarebbe scomparso dai radar social della showgirl argentina. Sotto l'ultimo post, uno scatto delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, pubblicato da Belen Rodriguez un giorno fa sul suo profilo Instagram, il 36enne commenta lasciando un cuore. I like alle foto non mancano, anche in quelle precedenti, e sotto un post di otto giorni fa, del 30 luglio, scrive: "Muñeca linda!", ovvero "Bella bambolina".

Galvano ha pubblicato una foto tra le sue storie, un cielo intriso d'arancio con un sottile spicchio di luna ben visibile, ma nessun riferimento chiaro. Lei d'altro canto, come sua sorella Cecilia, lo seguono ancora e lui altrettanto. Uno scenario che, quindi, andrebbe un po' a cozzare con quanto dichiarato in questi giorni in merito alla loro storia, chiusa anche in malo modo secondo Rosica. Che siano gesti di riavvicinamento? Non sarebbe da escludere in effetti, ma dai diretti interessati, nessun commento, nessuna parola a riguardo che possa chiarire l'evoluzione della loro relazione.

"Una rottura brusca"

Secondo Alessandro Rosica, tra i due sarebbero "volati piatti e bicchieri" e la rottura sarebbe stata piuttosto brusca. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una vacanze dei due in Sardegna che, però, non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi e le incomprensioni sarebbero diventante insanabili, tanto da portare i due a separarsi. Intanto lei si trova ad Albarella, uno dei suoi posti del cuore, nel quale ormai trascorre spesso del tempo per rilassarsi e stare con le persone a lei care. Con la showgirl, infatti, ci sono i figli e anche i genitori Veronica Sozzani e il padre Gustavo. Ad oggi, se la rottura fosse confermata, Belen avrebbe anche espresso il timore di non riuscire a trovare una stabilità, cosa che aveva detto in un'intervista al Festival di Benevento, dedicato al cinema e alla tv, a cui si associa anche la paura di "invecchiare da sola".