Belén Rodriguez: “Ho detto no a Belve, la conduttrice dovrebbe essere più comprensiva” Belén Rodriguez è stata ospite del Benevento Cinema e Televisione, dove ha parlato della sua vita, della sua carriera. Questo periodo lontano dalla tv le è costato, ma è stato necessario e spiega il perché del suo no a Belve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

Ospite del Benevento Cinema e Televisione, Belen Rodriguez ha parlato apertamente di sé, rispondendo a svariate domande sulla sua carriera, la sua vita, anche privata e sulla percezione che il pubblico ha avuto di lei negli anni. La showgirl si è raccontata, senza filtri, dichiarando di aver saputo da sempre di voler diventare famosa sin da quando era in Argentina: "Non so per quale motivo lo dicessi, ma avevo le idee chiare. Prima di arrivarci, però, ho fatto tante cose".

La pausa dalla tv e l'affermazione oltre la bellezza

Modella, showgirl, influencer, sui social la vita di Belen Rodriguez sembra non avere sbavature, mentre lei vorrebbe che non si diffondesse questo messaggio che, in realtà, è ingannevole, soprattutto per chi la segue: "Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca". Sin da quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, il suo obiettivo è sempre stato quello di dimostrare che c'era qualcosa oltre la sua bellezza:

Mi sono subito annoiata a fare la modella perché sono un personaggio parlante che cerca il contatto. Non sono mai voluta stare in silenzio e non ho mai voluto comunicare con gli altri solo attraverso il corpo. La mia più grande fortuna è stata non sentirmi mai all'altezza

Dopo anni e anni in prima linea sul piccolo schermo, Belen ha deciso di prendersi del tempo lontano dalla televisione, sebbene non sia stato semplice accogliere questa decisione:

Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l'adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all'empatia, all'amore, alla comprensione. Per noi e per i nostri figli.

I commenti negativi e il no a Belve

La sovraesposizione di questi anni non è stata semplice da gestire, soprattutto per un personaggio che tende a mostrare le luci e le ombre della sua vita, anche quella privata e sentimentale. Si dice innamorata dell'amore e questo le ha dato la forza di crederci sempre: "Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo". Ogni suo gesto è stato commentato e sebbene ritenga che il pubblico l'abbia capita, in merito a chi le ha scritto cose spiacevoli dichiara:

Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l'80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace. Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l'odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera

E a proposito di comprensione, la showgirl non ha avuto remore nel dire che uno dei motivi per cui non ha accettato di andare a Belve è stato questo: "Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva". infine, dando voce alle sue paure Rodriguez ammette:

Tante cose. Ho paura di non avere più le stesse energie e la stessa leggerezza di una volta, ma anche di non riuscire più ad avere un matrimonio stabile, di perdere i genitori.