Belén Rodriguez su Chiara Ferragni: “È giusto che paghi ma l’odio e le cattiverie contro di lei fanno male”

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez è stata ospite del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Nel corso dell'evento ha avuto modo di raccontarsi. Così, è tornata a parlare di Chiara Ferragni, che già aveva difeso in passato. La showgirl è convinta che da una parte l'imprenditrice debba pagare per i suoi errori, ma reputa ingiusta la gogna mediatica che la trentasettenne sta attraversando.

Belén Rodriguez e il commento su Chiara Ferragni

Nei mesi scorsi, Belén Rodriguez aveva chiarito di non avere un buon rapporto con Chiara Ferragni. Tuttavia, trovava insostenibile l'accanimento che l'imprenditrice stava subendo sui social dopo il caso del Pandoro Balocco e l'indagine per truffa aggravata che l'ha vista suo malgrado protagonista. In queste ore, la showgirl argentina che si prepara a presenziare al matrimonio della sorella Cecilia, è tornata sull'argomento dell'odio social. Ha dichiarato di non leggere i commenti negativi a lei indirizzati: "Mi dispiace notare che l’80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace". Così, è tornata sul caso di Chiara Ferragni:

Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera.

Belen invita a guardare oltre la vita perfetta esibita sui social

Belen Rodriguez ha invitato a non credere alle vite perfette e felici che spesso vengono esibite sui social, il più delle volte non corrispondono alla realtà. Lei stessa, ha spiegato, non racconta online il suo vero stato d'animo:

Non pensate che le vite dei personaggi siano perfette. Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca.