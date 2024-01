Belén Rodriguez difende Chiara Ferragni: “Mai avuto un buon rapporto ma lasciatela in pace” Belén Rodriguez è intervenuta per difendere Chiara Ferragni. La showgirl ha precisato che non hanno mai avuto un buon rapporto, ma ha aggiunto: “Lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. Basta violenza verbale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez è intervenuta su Instagram in difesa di Chiara Ferragni. La showgirl argentina ha spiegato che, a causa di terzi, non ha mai avuto un buon rapporto con la nota imprenditrice, indagata per truffa aggravata per avere lasciato credere che una parte del ricavato delle vendite del pandoro Balocco "griffato" sarebbe andata in beneficenza. Tuttavia, Belén ha voluto seppellire l'ascia di guerra e chiedere a gran voce di lasciare in pace Chiara Ferragni.

La riflessione di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha pubblicato nelle storie su Instagram una lunga riflessione sulla soddisfazione che a volte si prova quando qualcuno che ci ha fatto del male, paga il conto: "Sono un po' di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per avere avuto dei pensieri impuri. Provo a spiegarmi meglio…quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi". E ha continuato:

Ecco, in queste ultime settimane, per svariate motivazioni, pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina. Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma. Questo è accaduto: sono calma. La tempesta è passata.

La difesa di Chiara Ferragni: "Ha sbagliato, l'importante è rimediare"

Così, Belén Rodriguez ha spiegato di avere assistito alla cattiveria con cui in molti si sono scagliati contro Chiara Ferragni in questo momento. La showgirl ha sentito di doverla difendere:

Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei (ma questi sono dettagli). Quello che volevo dire è che oltre la stima professionale c’è l’umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire: basta!

E ha concluso: "Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace. Merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare e tornare più forte di prima. Forza Chiara!".