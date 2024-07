Beatrice Valli: “Sono una persona fortunata ma dietro quello che vedete ci sono tanti sacrifici”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Valli torna a parlare del suo stile di vita e di meriti. Dopo essere stata attaccata per una serie di affermazioni ritenute discutibili a proposito di professione e privilegi (aveva dichiarato di sentire di "meritare di più" di quanto ottenuto fino a oggi), la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato a quanti la contestano, ponendo l’accento sui sacrifici affrontati per poter arrivare al punto in cui la vita l’ha condotta oggi. Sacrifici che Valli rimarca, contestando quanti sostengono si sia trattato unicamente di fortuna ottenuta senza fatica.

La replica di Beatrice Valli a quanti la contestano

“Penso che la vita sia una sola e non capisco perché tanta gente la sprechi giudicando”, ha scritto Valli in una Instagram story, “Penso che la bellezza di noi esseri umani sia la diversità. Che i figli crescono così velocemente che devono essere vissuti, rispettati, amati. Che il valore delle piccole cose sia quello che alla fine ci salva. Penso, come ultima cosa, che il detto ‘vivi e lascia vivere’ sia davvero un ottimo esempio per tutti ma pochi riusciamo a prenderlo sul serio”.

Beatrice Valli: “Mai fatto credere di essere diversa”

Quindi, Valli ha analizzato i sacrifici compiuti fino a oggi che la metterebbero al riparo dalle contestazioni ricevute: “La verità è che nonostante io sia una persona fortunata e privilegiata sotto alcuni punti di vista, non ho mai fatto credere di essere una persona diversa da quella che sono. Anzi, spesso tutelo il mio essere per paura che quella parte interiore di me venga rovinata o inquinata. Dietro a tutto questo ci sono tanti sacrifici, spesso sensi di colpa nel dovermi dividere tra un figlio o l’altro e il mio lavoro che spesso non può essere gestito come vorrei. Ho un marito che mi rispetta, mi ama e che ogni volta che non ci sono è come se fossi lì con loro”.