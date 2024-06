Ludovica Valli: “Ricevo aiuto in casa per non togliere tempo a figli e lavoro. Critiche? Andate a quel paese”

video suggerito

Ludovica Valli, influencer e madre di due figli con un terzo un arrivo, condivide con le follower una riflessione dettata dalle critiche ricevute di recente. Ex tronista di Uomini e Donne, vive a Milano per la maggior parte dell’anno. In estate, tuttavia, si trasferisce per mesi a Ibiza per seguire il compagno Gianmaria Di Gregorio che lavora sull’isola spagnola. Di recente, la giovane ha ammesso che, diversamente da quanto accade in Italia, a Ibiza non ha collaboratori fissi che possano aiutarla a gestire la vita quotidiana e che per questo è costretta a fare tutto da sola. Dichiarazioni per le quali è stata attaccata da chi la segue che l’ha invitata a immaginare come vivano quotidianamente i “comuni mortali”.

La replica di Ludovica Valli alle critiche ricevute

È in risposta agli attacchi ricevuti che Ludovica ha reso noto il suo punto di vista sulla questione. “A Milano ho una persona di fiducia che da oramai 3 anni, tot ore alla settimana, solo nelle faccende più grosse di casa mi aiuta, altrimenti non potrei più nemmeno coltivare il mio lavoro e non sarebbe giusto”, ha spiegato piccata l’influencer per poi proseguire:

Ho imparato a chiedere aiuto così da non togliere tempo né ai miei figli, né al mio lavoro. Non cominciate a dire io lavoro, io pulisco casa, ho 10 cani, 18 gatti, un pesce rosso e faccio tutto da sola, perché non è così. Essere ovunque e far tutto bene non si può fare se si è una persona sola… Sicuramente ci saranno dei nonni, o delle tate, o delle persone di fiducia… o magari avete i bambini tot ore all'asilo, a scuola. Quindi, quelle persone che vengono da voi e non aspettano altro che farvi sentire male, farvi star male o anche solo farvi sentire meno di loro solo perché chiedete aiuto… mandatele a quel paese.

Ludovica Valli è in attesa del suo terzo figlio

Al momento, peraltro, la situazione di Ludovica richiede una gestione particolare. L’influencer è madre di due bambini – Otto Edoardo e Anastasia che hanno 1 e 3 anni appena – ed è in attesa del suo terzo figlio. La gravidanza, raccontata a mezzo social, si concluderà tra qualche mese. L’influencer non ha ancora svelato il sesso del bambino in arrivo.