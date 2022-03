Chi è Gianmaria Di Gregorio, fidanzato di Ludovica Valli e padre di sua figlia Anastasia Gianmaria Di Gregorio, imprenditore di professione, è il fidanzato di Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel 2019, durante una vacanza ad Ibiza, e nel marzo del 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Anastasia Ludovica.

Gianmaria Di Gregorio è il fidanzato di Ludovica Valli. General manager di professione, ha 14 anni in più della ex tronista di Uomini e Donne, a cui è legato dal settembre del 2019. Il primo incontro durante una vacanza a Ibiza grazie ad amici in comune. I due ora vivono insieme e sono anche diventati genitori per la prima volta della piccola Anastasia Ludovica, nata nel marzo del 2021.

Chi è Gianmaria Di Gregorio, fidanzato di Ludovica Valli e general manager

Gianmaria De Gregorio e Ludovica Valli

Gianmaria Di Gregorio è lontano dal mondo dello spettacolo. Imprenditore di professione, è più grande di Ludovica di 14 anni (lei è classe 1997) ed è il General Manager di un'azienda tour operator che propone pacchetti vacanza a Ibizia. Ed è proprio sull'isola delle Baleari, grazie ad amici in comune, che i due si sono conosciuti.

La storia d'amore tra Ludovica e il compagno

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne e una storia con Federico Accorsi, Beatrice Valli ha ufficializzato il suo legame con Gianmaria Di Gregorio, nel settembre del 2019. I due, quindi, stanno insieme da più di tre anni e si sono conosciuti per la prima volta a Ibiza, tramite amici in comune. Gianmaria ha 14 anni in più dell'ex tronista, che in una recente intervista al settimanale Di Più ha parlato della loro storia:

Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio.

La sua storia d'amore con Gianmaria ha ricevuto l'approvazione anche della sorella, Beatrice, e del resto della famiglia: "É felicissima, ma mi commuove anche la gioia negli occhi di mia madre nel sapermi legata a Gianmaria". Ludovica e l'imprenditore sono diventati genitori per la prima volta della piccola Anastasia Ludovica lo scorso marzo, condividendo sui social i suoi primi scatti. Da poco, la prima arrivata in casa Valli- Di Gregorio ha compiuto un anno e il neo papà, sul suo profilo Instagram (IG @giamma_digre), ha condiviso diverse foto insieme a lei e alla mamma.