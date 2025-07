Kelly Osbourne si sposa, la proposta durante il concerto di addio del padre Ozzy: il video della sorpresa

video suggerito

Kelly Osbourne si sposa. L'attrice e cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Sid Wilson, dj della band Slipknot, durante l'ultimo concerto del padre Ozzy Osbourne. Il cantante ha detto addio alle scene con una reunion dei Black Sabbath nello stadio Villa Park. Sui social il video del romantico e inaspettato momento.

La proposta di matrimonio durante l'ultimo concerto del padre

È stata Kelly Osbourne a pubblicare su Instagram il video della sua proposta di matrimonio, avvenuta nel dietro le quinte del concerto del padre. Come si vede nelle immagini sui social è momento emozionante ma anche insolito, con Sid Wilson che le chiesto di diventare ufficialmente sua moglie dicendo: "Sai che ti amo più di ogni altra cosa al mondo". A intervenire il padre della futura sposa che, scherzando, ha detto: "Vaffanc**o, non sposerai mia figlia". Tra le risate e la commozione, Kelly ha subito detto sì e ha abbracciato emozionata il futuro marito, che era inginocchiato davanti a lei con l'anello tra le mani. "Questo è successo ieri", ha scritto nel condividere il momento che la famiglia Osbourne non dimenticherà di certo.

L'amore tra Kelly Osbourne e Sid Wilson nato 3 anni fa

Kelly Osbourne e Sid Wilson sono una coppia dal gennaio 2022. Un anno dopo hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, Sidney, che oggi ha 2 anni. La gravidanza però non era stata per l'artista un periodo particolarmente sereno perché era stata travolta dalle polemiche dopo aver perso 38 chili, da molti considerati eccessivi. Nel corso della loro relazione anche un altro momento di difficoltà vissuto esattamente un anno fa, nell'estate 2024, quando il dj degli Slipknot era finito in ospedale riportando ustioni su tutto il corpo. A causarle erano state le fiamme di un rogo che lui stesso aveva acceso per bruciare delle sterpaglie in giardino.