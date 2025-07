Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

L’ex Spice Girl ha criticato sui social il nuovo look del marito David Beckham: “Non stai bene, per niente. Sarò sempre sincera con te: è davvero terribile”.

"Che cosa hai fatto?" A chiederlo è Victoria Beckham a suo marito David che, espressione affranta e mano sul capo, si è fatto filmare con un taglio di capelli a dir poco inusuale. L'ex pop star ha condiviso sui social il video dell'ex calciatore inglese con una disastrosa rasatura. "È orribile" il commento dell'ex Spice Girl.

Victoria Beckham critica il nuovo taglio di capelli del marito David

Nel video condiviso da Victoria Beckham sui social, David appare visibilmente sconsolato mentre cerca di nascondere qualcosa sulla testa, mentre lei, divertita, continua a chiedergli cosa sia successo. Dopo varie insistenze, l'ex calciatore toglie la mano e rivela una vistosa chiazza causata da una rasatura sbagliata. "Mi è caduta la testina del tagliacapelli mentre lo stavo usando", spiega David, mentre in sottofondo si sentono chiaramente le risate della moglie. "Non è divertente", aggiunge serio. Ma Victoria, ancora divertita, replica: "Ti rendi conto di quante ore di risate si sono fatti i nostri figli con questa cosa? Non stai bene, per niente. Sarò sempre sincera con te: è davvero terribile".

Tensioni nella famiglia Beckham per via di Nicola Peltz

Secondo i tabloid inglesi, Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham, potrebbe causare fratture all'interno della famiglia Beckham, paragonando le dinamiche a quelle tra Meghan Markle e la famiglia reale inglese. Le divergenze tra Nicola e i suoceri, David e Victoria, sarebbero iniziate già dal matrimonio, quando la sposa ha preferito un abito Valentino a uno creato dalla stilista e suocera Victoria e sarebbero peggiorate nel tempo, culminando con l'assenza della coppia al 50esimo compleanno di David. Inoltre, sembra che Brooklyn avrebbe chiesto un aiuto economico ai genitori per acquistare una villa in California senza ricevere nulla. I media britannici, nel frattempo, parlano già di una potenziale rottura definitiva soprannominata "Beckxit".