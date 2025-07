“Nicola Peltz come Meghan Markle”: perché la moglie di Brooklyn potrebbe portare alla rottura con la famiglia Beckham

Nicola Peltz come Meghan Markle. Secondo i tabloid inglesi, la moglie di Brooklyn Beckham potrebbe portare scompiglio nella famiglia Beckham così come la duchessa di Sussex ha fatto in quella reale inglese. Tra le due donne diversi punti in comune, mentre si parla già del rischio di una ‘Becxit’.

Nicola Peltz come Meghan Markle. Secondo i tabloid inglesi, la moglie di Brooklyn Beckham potrebbe portare scompiglio nella famigli Beckham così come la duchessa di Sussex ha fatto in quella reale inglese. E, in Inghilterra, c'è già chi parla di Becxit, cioè del rischio di rottura definitiva della coppia con l'intero ‘gruppo' familiare, in particolare con Victoria e David, con cui continuano ad aumentare tensioni.

Nicola Peltz e le tensioni con la famiglia Beckham

Proprio come il principe Harry ha lasciato la famiglia reale per vivere in America con la moglie, c'è il rischio che anche Brooklyn Beckham possa prendere le distanze. Il legame tra il primogenito e il resto della famiglia Beckham è ormai indebolito a causa di una serie di tensioni che proseguono da tempo e che riguarderebbero in particolare la moglie Nicola Peltz. Come Meghan Markle, anche lei è un'attrice, è americana e ha voluto trasferirsi a Los Angeles con il marito, città in cui vive il padre miliardario Nelson Peltz.

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, David e Victoria Beckham

In più, Nicola Peltz non sarebbe mai andata d'accordo con la nuora Victoria Beckham. Il punto di rottura risalirebbe al giorno del matrimonio, quando Victoria ha ballato per prima con il figlio al posto della sposa, che non avrebbe apprezzato il gesto. Oltre a questo, per il matrimonio, Peltz ha scelto di indossare un abito di Valentino Haute Coutere prefernendolo a uno firmato dalla suocera in persona, che è una stilista.

Il rischio di una ‘Beckxit', la rottura di Beckham e Peltz con la famiglia

Oltre al matrimonio, ci sono stati una serie di episodi che hanno visto il primogenito di casa Beckham lontano dal resto della famiglia. Ultimo in ordine di tempo, l'assenza di Brooklyn e la moglie dal 50esimo compleanno del padre David. A questo si aggiungete il fatto che i Beckham abbiano deciso di rifiutare la richiesta economica del figlio, che ha chiesto un sostegno per l'acquisto di una villa in California.

La tensione interna alla famiglia inglese cresce sempre di più e, secondo i tabloid, c'è il rischio che Brooklyn e Nicola Peltz si comportino come il principe Harry e la moglie Meghan Markle: dopo una Megxit ci potrebbe essere una ‘Beckxit‘ e una rottura definitiva. A supportare questo scenario il fatto che tra le due coppia sia nato un "un rapporto profondo e significativo", come spiega il Daily Mail, mentre Harry ha offerto a Brooklyn il suo incrollabile sostegno. E Brookyln aveva fatto lo stesso schierandosi dalla sua parte durante l'allontanamento dal fratello William.