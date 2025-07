Harry e Meghan Markle licenziano il personale per risparmiare: “Mutuo da 9,5 milioni e tasse da 288.000 dollari”

Harry e Meghan Markle hanno detto addio al loro team di comunicazione per risparmiare dal punto di vista economico. A riportare la notizia è PageSix, che rivela come i duchi di Sussex abbiano licenziato circa 25 collaboratori, tra cui anche figure chiave che hanno preso parte alla loro fondazione Archewell. A pesare sul bilancio della coppia il mutuo da quasi dieci milioni e le tasse annuali per la loro villa a Montecito, in California.

Le spese dei duchi di Sussex: il mutuo da quasi dieci milioni e i costi della sicurezza

Stando a quanto scritto dal tabloid, i Sussex devono affrontare spese elevate, come quella per la sicurezza che si aggira intorno ai 2 milioni di dollari l'anno. La loro villa a Montecito, comprata per oltre 14 milioni di dollari, è ora valutata 27 milioni di dollari ma il mutuo da 9,5 milioni e le tasse annuali sulla proprietà, pari a 288.000 dollari, pesano molto sulle finanze dei due. Oltre a questo, si devono aggiungere i costi del resto del personale e per le attività della loro fondazione.

"Harry e Meghan Markle non sono datori di lavoro semplici"

Numerose fonti hanno descritto Meghan e Harry come datori di lavoro "difficili". I due sarebbero stati profondamente offesi per via di un articolo di Vanity Fair che descriveva la duchessa come distaccata e fredda con i suoi collaboratori, pronta a "diventare ostile" se qualcuno non seguiva le sue indicazioni. "È stato davvero, davvero, davvero terribile. Molto doloroso" ha dichiarato un'ex dipendente, rimasta anonima, che ha lavorato con Meghan su alcuni progetti mediatici. Un altro articolo del Hollywood Reporter parlava quasi di un clima di paura intorno a Meghan, definita come una persona che "umilia e ignora i consigli". Secondo un'altra collaboratrice: "Lei non ascolta, lui cambia idea di continuo. Meghan può essere terribile, e Harry finisce per assecondarla".