“Il principe Andrea picchiato da Harry”, ma il duca di Sussex smentisce la biografia shock

In Inghilterra si sta facendo spazio una nuova biografia destinata a mettere in imbarazzo la famiglia reale britannica. Il libro, scritto dal giornalista Andrew Lownie, si intitola Entitled: The Rise and Fall of the House of York e si concentra in particolare sulla figura del principe Andrea, duca di York, e della sua ex moglie Sarah Ferguson.

Capitolo dopo capitolo, l’autore analizza la vita del fratello di re Carlo, senza tralasciare i dettagli più controversi, tra cui la passione per il lusso e le accuse di abusi sessuali mosse da Virginia Giuffrè — la donna che quest’anno si è tragicamente tolta la vita — che hanno trascinato Andrea nel vortice dello scandalo Epstein.

La presunta rissa con il principe Harry

In uno dei passaggi più clamorosi e inaspettati, Lownie racconta un episodio che coinvolgerebbe anche il principe Harry. I fatti risalirebbero a una riunione di famiglia del 2013. Secondo la ricostruzione, tra Harry e lo zio Andrea sarebbe scoppiata una discussione accesa, culminata in una vera e propria rissa.

Il duca di Sussex, irritato da alcuni commenti dello zio — non meglio specificati dall’autore — gli avrebbe sferrato un pugno sul naso. L’alterco si sarebbe concluso con Harry che avrebbe lasciato la riunione di famiglia, mentre Andrea sarebbe rimasto sul pavimento con il naso sanguinante. Nel libro vengono riportati anche presunti commenti sgradevoli che Andrea, in un’altra occasione, avrebbe espresso a proposito di Meghan Markle, oggi moglie di Harry.

La replica del principe Harry: “Mai avvenuta alcuna rissa”

A smentire categoricamente quanto riportato nel libro è stato lo stesso principe Harry. Attraverso un portavoce, ha rilasciato una dichiarazione al magazine People: “Posso confermare che nessuna delle due cose è vera. Il principe Harry e il principe Andrea non hanno mai avuto una colluttazione, né il principe Andrea ha mai fatto quei commenti sulla duchessa di Sussex al principe Harry”.