Camilla in vacanza senza Carlo sullo yacht del miliardario Wafic Said, è polemica: “Non è una bella figura”

Camilla, regina consorte del Regno Unito, è finita al centro delle polemiche dopo essere stata avvistata su uno yacht da 30 milioni di sterline di proprietà di Wafic Said, un miliardario donatore del partito conservatore. La nave, chiamata Zenobia, ha trasportato la reale in alcune delle località turistiche più esclusive della Grecia. Sebbene non ci siano accuse formali contro la regina, la sua decisione di accettare l'ospitalità di una figura politicamente influente ha suscitato non poche critiche.

Camilla in vacanza sullo yacht extra lusso

Camilla è stata vista a bordo della Zenobia, un’imbarcazione di 57 metri, insieme ai suoi familiari, ma senza la presenza di Carlo. La vicenda ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando che Said, un uomo d'affari siriano-saudita, è un noto sostenitore del partito conservatore e ha legami con figure politiche di primo piano, tra cui l'ex primo ministro Margaret Thatcher. Nonostante Camilla non abbia compiuto alcun atto illegale, il fatto che accetti l’ospitalità di Said, che ha un passato controverso legato al governo saudita, è stato considerato poco opportuno. In particolare, la famiglia reale è tenuta a mantenere una neutralità politica, per evitare conflitti di interesse e preservare l'indipendenza istituzionale.

Il motivo delle polemiche

In un momento in cui milioni di cittadini britannici lottano con la crisi del costo della vita e il re Carlo ha parlato di ridurre le spese reali, questo episodio rischia di dare un'immagine sbagliata alla famiglia reale, che dovrebbe mantenere una posizione apolitica. A seguito della vicenda, i media britannici hanno sottolineato infatti che la famiglia reale dovrebbe considerare attentamente come le sue azioni vengano percepite dal pubblico, soprattutto in un periodo di forte disagio economico per i cittadini.