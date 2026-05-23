Katie Price e il marito scomparso dopo il matrimonio: indaga l’Interpol, ma c’è il dubbio che sia tutto uno show

Katie Price ha sposato Lee Andrews pochi giorni dopo averlo conosciuto a Dubai. Ora il marito è sparito nel nulla: ex fidanzate lo accusano, Interpol vuole parlargli, e i social impazziscono.

Quattro matrimoni, una vita sotto i riflettori e una storia che, stavolta, sembra uscita da un romanzo di spionaggio. Katie Price, ex modella britannica di 48 anni, ha sposato Lee Andrews pochi giorni dopo averlo conosciuto a Dubai. Era, per l'appunto, il suo quarto matrimonio e adesso è sparito. Lo scandalo che ne è seguito è probabilmente il capitolo più bizzarro di una carriera biografica già di per sé piuttosto tormentata.

Un matrimonio a sorpresa, poi il silenzio

La notizia delle nozze lampo aveva già fatto alzare più di un sopracciglio. Nessun lungo fidanzamento, nessuna cerimonia pianificata: Price e Andrews si erano sposati in tempi record, con buona pace di qualsiasi forma di prudenza. Poi, a distanza di pochi mesi, la svolta: Andrews sarebbe scomparso.

Nel mezzo, una serie di rivelazioni che hanno alimentato il caso. Ex fidanzate dell'uomo sono emerse per descriverlo come "tossico" e "narcisista", con una di loro che avrebbe esortato Price a "darsi alla fuga". Circolano voci su un presunto divieto di espatrio che gli impedirebbe di lasciare gli Emirati Arabi.

Il caos in diretta televisiva

La vicenda è esplosa in tutta la sua grottesca complessità durante un'intervista che la coppia avrebbe dovuto rilasciare congiuntamente al programma Good Morning Britain, pensata, almeno nelle intenzioni, per smentire le voci che circolavano su Andrews. Ma l'uomo non è mai arrivato in studio. Price ha spiegato che il marito era rimasto bloccato in aeroporto.

La conduttrice Susanna Reid, parlando apertamente a Price in diretta, ha detto quello che in molti pensavano: "Quello che mi piace di te, Katie, è che sei molto aperta. Ma mi chiedo se lui ti stia davvero raccontando tutto."

"L'hanno rapito": la telefonata dal van

Il colpo di scena successivo è arrivato nel weekend. Price ha reso pubblico che non aveva più notizie di Andrews dal mercoledì sera precedente: l'ultima volta che avevano parlato, lui stava cercando di varcare il confine per imbarcarsi su un volo diretto da lei. In un video diffuso sui social, Price ha rivelato che durante quella chiamata Andrews "aveva le mani legate, un cappuccio in testa ed era su un furgone". Le ultime comunicazioni ricevute erano messaggi in cui l'uomo affermava di essere stato condotto in un "black site", una struttura detentiva clandestina.

La polizia di Dubai, secondo Price, non ha trovato alcuna traccia di lui in carceri o commissariati. La famiglia di Andrews avrebbe sporto denuncia per persona scomparsa. Il Foreign, Commonwealth and Development Office ha confermato di essere "in contatto con le autorità locali" a supporto della famiglia.

Il dubbio che sia tutto organizzato

La vicenda è chiaramente rimbalzata su tutti i social britannici e, adesso, anche del mondo. Il personaggio di Katie Price, una sorta di Francesca Cipriani posh, è uno di quelli che ha costruito la sua intera narrazione sugli eccessi, sui colpi di scena, sulle liti e le rinascite, qualcosa sempre al confine tra la performance e la realtà. Per questo, c'è chi teme che si tratti di una boutade per fare consensi e visualizzazioni. Stavolta, però, c'è l'Interpol di mezzo. E non sembra solo gossip.